Dagli scoop di Fabrizio Corona sui Ferragnez alla rivelazione su Sanremo di Gerry Scotti: i gossip della settimana

Tantissime notizie in questi giorni dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social: scopriamo i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni decisamente scoppiettanti per quanto riguarda il mondo social, della tv e in generale dello spettacolo. Non sono mancate le notizie relative ad amori e tradimenti con le bombe svelate da Fabrizio Corona sui Ferragnez, per esempio. Ma con l’arrivo di Sanremo 2025, non si sono fatte attendere anche novità sul Festival. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 27 al 31 gennaio 2025.

I gossip della settimana: gli scoop di Corona sui Ferragnez

A prendersi la scena in questi ultimi giorni sono state sicuramente le questioni legate ai Ferragnez svelate da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha avuto modo di raccontare e ricostruire quella che lui sostiene essere la verità sulla storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez.

Fabrizio Corona

Corona ha svelato quelli che sarebbero stati i tradimenti di Fedez ma anche quelli di Chiara Ferragni dopo che l’influencer aveva sbottato pesantemente sulla fine del suo matrimonio con il rapper.

Carmen Russo contro Luciana Littizzetto

Carmen Russo

Scintille a distanza anche tra Carmen Russo e Luciana Littizzetto. La prima, parlando in televisione della gravidanza portata avanti in tarda età, ha scelto di replicare duramente alla comica che aveva fatto delle affermazioni definite “indelicate” in passato.

Emis Killa si ritira da Sanremo 2025

Emis Killa

Gli ultimi giorni hanno anche visto Emis Killa ritirarsi da Sanremo 2025. Inserito nella lista dei big, l’artista ha motivato con un lungo sfogo social la sua decisione spiazzando il pubblico e persino il direttore artistico, Carlo Conti.

Elettra Lamborghini, il motivo dell’intervista bloccata a Belve

Elettra Lamborghini

In settimana si è anche tornati a parlare della famosa intervista che, in passato, Elettra Lamborghini aveva fatto bloccare: quella a Belve. L’erediteria ha svelato finalmente cosa ci sia stato dietro tale decisione che aveva fatto tanto discutere.

Gerry Scotti, retroscena su Sanremo e Carlo Conti

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Infine, ma non per importanza, ecco Gerry Scotti parlare di Sanremo 2025 e svelare alcuni dettagli della chiamata ricevuta da Carlo Conti per invitarlo come co-conduttore. Scotti ha raccontato un aneddoto davvero esilarante relativamente ai tentativi del presentatore di mettersi in contatto con lui.