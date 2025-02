Dopo un periodo di assenza dalle cronache dello spettacolo, ecco il presunto ritorno di Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni.

Non solo la recente profezia su Sanremo 2025 riguardante Fedez. Le notizie sul Festival si stanno susseguendo costantemente nelle ultime ore. Una di queste riguarda l’ex manager e braccio destro di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, che a quanto pare sarebbe pronto, dopo un certo periodo di assenza, a tornare in parte protagonista, anche alla kermesse musicale con un ruolo speciale.

Fabio Maria Damato a Sanremo come stylist di un big

Dopo le note vicende relative al caso Pandoro e quello uova di Pasqua della Ferragni, Fabio Maria Damato era “sparito” dalle notizie di cronaca dello spettacolo. Ora, invece, a riportarlo a galla è stata Selvaggia Lucarelli che ha snocciolato un retroscena in vista di Sanremo 2025.

Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo alla recente newsletter della Lucarelli, infatti, pare che Damato farà il suo ritorno “in pubblico” e a Sanremo grazie al ruolo di stylist di un big in gara alla kermesse musicale.

“Zitto zitto, due anni dopo il surreale Sanremo con Chiara Ferragni, quello in cui la seguiva in canotta come se fosse ad un happy hour a Gallipoli anziché a febbraio in Liguria, Fabio Damato torna a Sanremo“, si legge nella newsletter della penna graffiante. “Lo fa in sordina perché sa che la strada della ricostruzione reputazionale è dura anche per lui che non ha indossato tute grigie (anche perchè, appunto, gira in canotta), ma di fatto quest’anno ha un piede dentro al Festival”, le sue parole.

Gli indizi sul big seguito da Damato

A dare qualche indizio in più su chi sia il big in questione che verrà seguito dall’ex braccio destro della Ferragni è stata la stessa Lucarelli in una storia Instagram.

La donna, infatti, ha condiviso una foto di Irama che riguardava la trasmissione ‘Sarà Sanremo’ nella quale sono stati presentati i cantanti in gara e le rispettive canzoni. In quella serata, il cantante si era presentato con una giacca oversize e sotto una canotta bianca.

Proprio la canottiera è stata presa da esempio dalla Lucarelli che ha scritto: “Ma gli ha dato anche la sua canotta?”, le parole riferite al look di Damato nel 2023 proprio a Sanremo.