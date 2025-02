Quanto è cambiata negli anni Francesca Michielin? Scopri la trasformazione della cantante da X Factor a oggi.

La cantante Francesca Michielin è oggi una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Diventata famosa grazie X Factor, vinto nel 2011, da allora la cantautrice non si è mai allontanata dalle scene. Ma quanto è cambiata negli anni? La trasformazione è impressionante. Scopriamo il prima e il dopo di Francesca Michielin.

Francesca Michielin: gli esordi e la vittoria a X Factor

Era il 2011 quando una giovane Francesca Michielin, allora sedicenne vinceva la quinta edizione di X Factor dando inizio a una carriera brillante costellata di successi.

Più tardi, dopo la pubblicazione di album e collaborazioni importanti, nel 2016 calca il palco dell’Ariston alla 66esima edizione del Festival di Sanremo.

Francesca Michielin: una carriera in ascesa

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e, successivamente, all’Eurovision Song Contest dello stesso anno, la carriera di Francesca Michielin appare inarrestabile. Non appare più come una giovane ragazza alle prime armi ma come una vera professionista, e questo si vede anche dal suo look, che diventa sempre più definito.

Nel 2021 la cantante sfoggia persino un caschetto biondo audace, e non teme di giocare con i colori e con le linee.

Il ritorno a X Factor (da conduttrice)

Nel 2022, a dieci anni dalla sua vittoria, Francesca Michielin torna a X Factor, ma stavolta in qualità di conduttrice.

Dopo due anni alla conduzione del talent, nel 2024 viene annunciata tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025.

Francesca Michielin prima e dopo

Nonostante la cantante sia ormai sulle scene da molti anni, e la sua notorietà sia scoppiata quando era appena sedicenne, negli anni Francesca Michielin ha mantenuto la sua autenticità e naturalezza, non solo nel suo modo di essere ma anche nel suo aspetto.