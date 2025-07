La sigla di Temptation Island è ormai entrata nella testa di diversi spettatori: ecco qual è la canzone della colonna sonora del programma.

Chi è un fan di Temptation Island e da anni segue il programma avrà certamente presente la canzone che è stata scelta come sigla del reality. Ma anche chi ha visto solamente i promo in TV sa di che cosa stiamo parlando, d’altronde le note di quel brano sono molto orecchiabili e non fanno certo fatica a entrare nella testa degli spettatori. Ma qual è la canzone della sigla di Temptation Island? E per quale motivo è stato scelto proprio quel brano? Vediamolo insieme.

La sigla di Temptation Island: la colonna sonora del programma

La canzone scelta come sigla di Temptation Island è Love the Way You Lie, brano uscito nel 2010 e cantato da due degli artisti più amati a livello mondiale: Eminem e Rihanna. La canzone è stata al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa. Ha vinto dischi di platino nel nostro Paese, manche in Germania, Australia, Russia, Nuova Zelanda, Spagna, Regno Unito, Danimarca e Svizzera. Negli Stati Uniti e in Brasile ha vinto addirittura il Disco di diamante. Nel 2010 è stato il terzo singolo più venduto a livello mondiale.

Rihanna

Ma perché è stata scelta proprio Love the Way You Lie come sigla per Temptation Island. La risposta è semplice ed è nel testo della canzone che parla di un amore tossico, di una relazione fatta di bugie, di un rapporto in crisi. Caratteristiche che si possono trovare anche in diverse coppie che decidono di partecipare al programma.

Love the Way You Lie non è l’unica canzone che compone la colonna sonora di Temptation Island, nelle varie puntate vengono infatti inserite anche diverse altre canzoni che permettono di raccontare meglio il momento che le coppie protagoniste stanno vivendo. Abbiamo sentito Come si cambia di Fiorella Mannoia, Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli e molte altre canzoni.