Ore di paura e apprensione per Fabrizio Corona: il figlio Thiago, nato a dicembre, è in ospedale. Scopri come sta adesso il bambino.

Durante la scorsa settimana Fabrizio Corona è stato al centro del gossip per via dello scandalo scoppiato in seguito alle rivelazioni fatte su Fedez e Chiara Ferragni, ma la notizia di questa mattina sposta l’attenzione su qualcosa di più serio.

Thiago, il secondogenito dell’ex re dei paparazzi, nato lo scorso dicembre, è in ospedale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Corona con un post Instagram pubblicato tra le storie. Ma scopriamo cos’è successo e come sta adesso il bambino.

Fabrizio Corona: il figlio Thiago in ospedale per bronchiolite

A poco più di un mese di distanza dalla nascita del piccolo Thiago, Fabrizio Corona e Sara Barbieri sono dovuti tornare in ospedale vivendo alcuni momenti di paura.

Come raccontato dalla madre su Instagram il 2 febbraio, il bambino ha contratto una bronchiolite, una malattia respiratoria che può colpire i neonati e i bambini piccoli. La foto condivisa sui social mostra il bimbo sdraiato insieme al padre su un lettino ospedaliero, un momento che ha commosso molti fan della famiglia.

Fabrizio Corona

Sara Barbieri ha voluto rassicurare i suoi follower, sottolineando che Thiago sta reagendo bene alla malattia. “Questo scricciolo ha avuto la sua prima bronchiolite, non c’è stata cosa peggiore di averlo visto stare male… Ma è un torello di 6 kg e sta reagendo bene” ha scritto.

La famiglia spera che Thiago possa tornare presto a casa, lasciando alle spalle questo brutto momento.

Fabrizio Corona al centro dello scandalo

Fabrizio Corona è tornato ancora una volta sotto i riflettori nell’ultimo periodo, ma questa volta i riflettori sono puntati sulla sua vita privata, piuttosto che sulle sue polemiche pubbliche.

L’ex paparazzo dei vip è sempre al centro dell’attenzione mediatica, ma oggi il suo pensiero è rivolto a Thiago e alla sua famiglia, sperando in una pronta guarigione per il piccolo.