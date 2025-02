Kate Middleton e William, la foto per San Valentino colpisce tutti

Un tenero messaggio da parte di Kate Middleton e William in occasione della festa di San Valentino. La foto dei Reali inglesi.

Dopo i recenti sviluppi legati alla sua malattia, ecco Kate Middleton tornare a mostrarsi e a farlo insieme a William. L’occasione è stata la festa degli innamorati, ovvero San Valentino. Il Principe e la Principessa del Galles, infatti, hanno condiviso tramite il loro profilo ufficiale su Instagram, uno scatto inedito che li riguarda da molto vicino.

Kate Middleton: come sta la Principessa

Nelle ultime settimane, tutto il Regno Uniti ma in generale il mondo intero, ha potuto tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di salute di Kate Middleton. La Principessa del Galles, infatti, ha da poco comunicato importanti novità in merito alla sua battaglia contro il tumore spiegando di essere in “remissione”.

Kate Middleton e William – www.donnaglamour.it

Era stata proprio Kate a sbilanciarsi: “Volevo cogliere l’occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l’ultimo anno”, le sue parole circa un mese fa. “È un sollievo essere in remissione e resto concentrata sulla guarigione”, aveva aggiunto ancora la Middleton che, adesso, si sta godendo una ritrovata serenità, confermata anche in queste ora via social insieme a William.

La foto con William per San Valentino

In occasione della festa di San Valentino, infatti, la Middleton e il Principe William hanno deciso di condividere un momento molto particolare. I due Reali inglesi hanno pubblicato una foto su Instagram che li vede protagonisti di un tenero bacio. Nulla di particolarmente esagerato ma indubbiamente una novità rispetto alla prassi della Royal Family, di solito sempre molto rigida sul protocollo. Ad accompagnare lo scatto in questione solo l’emoticon di un cuore che racchiude il puro significato dell’amore. L’immagine è diventata immediatamente virale generando tantissimo affetto per la coppia Reale.