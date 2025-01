“In remissione”: l’annuncio di Kate Middleton sulla malattia

Tramite un messaggio sui social, Kate Middleton ha dato aggiornamenti anche sulla sua battaglia alla malattia e l’attuale condizione di salute.

Solamente poche ore fa, i tabloid inglesi avevano mostrato una visita speciale di Kate Middleton presso la struttura ospedaliera Royal Marsden di Londra. Ora, è stata la stessa Principessa del Galles ad uscire allo scoperto svelando cosa ci fosse davvero dietro a quel suo gesto. La donna ha voluto ringraziare i medici che si sono presi cura anche di lei nell’ottica della sua malattia e ha dato anche aggiornamenti in merito alla personale battaglia.

Kate Middleton, il cancro “in remissione”

“Volevo cogliere l’occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l’ultimo anno. Il mio grazie di cuore va a tutti coloro che hanno fatto questo percorso tranquillamente accanto a me e William […]”, ha scritto in un post Instagram Kate Middleton.

Kate Middleton

La Principessa ha sottolineato come “le cure e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio tempo come paziente sono stati eccezionali […]”.

La Middleton ha spiegato di voler provare ad aiutare a salvare “molte altre vite e trasformare l’esperienza di tutti coloro che sono colpiti dal cancro. È un sollievo essere in remissione e resto concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro saprà, ci vuole tempo per adattarsi ad una nuova normalità. […] Grazie a tutti per il vostro continuo supporto. C”.

i dettagli della visita all’ospedale

Come è stato possibile capire bene dalle immagini condivise dalla stessa Kate, la Principessa ha fatti visita in data odierna all’ospedale di Londra, in cui negli scorsi mesi si era sottoposta a un pesante ciclo di chemioterapia. La visita nel reparto oncologico del Royal Marsden Hospital di Londra è durata circa un’ora e non sono mancati momenti di commozione.

La Middleton ha voluto intraprendere la visita per mostrare la sua gratitudine all’incredibile squadra, ma anche per mettere in evidenza le cure e i trattamenti leader a livello mondiale forniti dal Marsden che lei stessa ha ricevuto.