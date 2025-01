Le vacanze ai Caraibi per Fedez non sono state del tutto solitarie: i figli l’hanno raggiunto insieme ai nonni.

Fedez ha iniziato il nuovo anno con una vacanza da sogno a Saint Barth, un paradiso tropicale dove ha trascorso le sue giornate in compagnia degli amici, ma non solo. Infatti, dopo le feste e la baldoria del Capodanno, il rapper è stato raggiunto dalla sua famiglia. I figli Leone e Vittoria, accompagnati dai nonni, si sono uniti a lui subito dopo il giorno di san Silvestro, regalando momenti indimenticabili immortalati dai paparazzi e pubblicati dal settimanale Chi.

Fedez: vacanze da sogno ai Caraibi, insieme ai figli

Le immagini pubblicate sulla rivista Chi ritraggono Fedez mentre si diverte in spiaggia con i suoi piccoli. Tra giochi in acqua, risate e coccole, il rapper ha mostrato il lato più tenero della sua vita, quello di un papà presente e affettuoso.

Anche la mamma di Fedez, Tatiana, è stata vista al suo fianco, aiutandolo ad asciugare i bambini dopo il bagno.

Questa vacanza rappresenta un momento importante per l’artista, che si trova ad affrontare una fase di grandi cambiamenti. Dopo la separazione, trascorrere del tempo con i figli e i genitori sembra essere stato il modo perfetto per ritrovare un po’ di serenità.

Fedez verso Sanremo 2025: nuovi progetti per il rapper

Dopo una sosta a Las Vegas per un evento, Fedez è tornato in Italia per affrontare gli ultimi preparativi per il Festival di Sanremo. Quest’anno, infatti, il rapper sarà tra i protagonisti e porterà in gara una canzone che affronta il tema della depressione, un brano che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere molto personale.

Il mese trascorso tra relax e riflessione ai Caraibi sembra aver dato al rapper l’energia necessaria per affrontare le nuove sfide professionali e personali.