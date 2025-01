L’ultima stoccata contro Chiara Ferragni arriva da Treccani: è stato inserito il termine “Pandoro-gate” nel vocabolario.

Lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni ha lasciato il segno non solo nelle persone, ma anche nel lessico del Treccani. È oltre un anno che si sente parlare di “Pandoro-gate” facendo riferimento al caso della “falsa” beneficenza fatta da Balocco e Chiara Ferragni per la vendita del pandoro Pink-Christmas.

Ma adesso, dopo mesi di polemiche e indagini, il caso è diventato talmente iconico da guadagnarsi un posto nel vocabolario Treccani.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni: “Pandoro-gate” entra nel vocabolario Treccani

L’enciclopedia Treccani ha ufficializzato il termine come nuovo neologismo. Sul portale dell’Istituto dell’enciclopedia italiana, alla voce “Pandoro-gate” si legge: “Lo scandalo legato alla pubblicizzazione e alla vendita di una marca di pandoro. Usato per fare riferimento a un episodio scandalistico diventato di dominio pubblico“.

Intanto negli ultimi mesi Chiara Ferragni ha raggiunto un accordo con il Codacons, che aveva presentato una denuncia nei suoi confronti per presunta pubblicità ingannevole. L’accordo prevede che l’imprenditrice risarcisca i consumatori e doni una somma significativa in beneficenza.

Chiara Ferragni

Questo passo sembra aver contribuito a mettere fine a una controversia che ha polarizzato l’opinione pubblica per mesi. Eppure il segno di quanto successo difficilmente se ne andrà del tutto.

Chiara Ferragni: un nuovo inizio dopo un annus horribilis

Mentre il “Pandoro-gate” trova spazio nella Treccani, Chiara Ferragni si prepara a voltare pagina anche nella vita privata. Dopo la recente sentenza di separazione da Fedez, l’influencer sembra pronta a iniziare un nuovo capitolo.

Infatti, ormai è noto che l’influencer abbia già ritrovato l’amore e stia cercando di riconquistare la serenità. Negli ultimi mesi è stata paparazzata in più occasioni in compagnia del manager Giovanni Tronchetti Provera che sta aiutando Chiara a ritrovare una nuova felicità dopo l’anno terribile che ha affrontato, sia nella sfera pubblica che in quella privata.