Elisabetta Franchi accusata dall’ex amica. La stilista rischia il processo dopo un’indagine della Procura di Bologna.

Nelle ultime ore Elisabetta Franchi si è ritrovata in mezzo ad un’inchiesta per stalking che potrebbe portarla a un processo. La famosa stilista, infatti, sarebbe stata accusata di stalking da parte di una sua ex amica.

Intanto, la Procura di Bologna, guidata dal pm Luca Venturi, avrebbe chiuso un’indagine che accusa la Franchi di comportamenti vessatori e denigratori nei confronti della sua ex consulente. Ma scopriamo i dettagli della vicenda.

Elisabetta Franchi: accuse di stalking e minacce

Secondo quanto emerso, tutto sarebbe iniziato da una presunta gelosia della Franchi, convinta che la vittima avesse una relazione con il suo compagno. La stilista avrebbe diffuso messaggi denigratori, contattato amici in comune e il compagno della vittima, screditando pubblicamente la donna.

Elisabetta Franchi

Un episodio particolarmente grave risalirebbe ad agosto 2024, quando la Franchi pubblicò un post sul suo profilo Instagram, seguito da centinaia di migliaia di follower. Nel messaggio alludeva a un presunto tradimento da parte di una persona molto vicina a lei, scatenando una vera e propria shitstorm online contro la vittima.

Denunce e conseguenze legali

La vittima, assistita dall’avvocato Chiara Rinaldi, ha presentato denuncia, e ha spiegato come le azioni della Franchi abbiano generato ansia, paura e un cambiamento significativo nelle sue abitudini quotidiane.

Gli inquirenti hanno, inoltre, ricostruito altri episodi, tra cui una visita della stilista presso una banca dove lavorava la vittima per la gestione del patrimonio della stilista. La Franchi, in quell’occasione avrebbe accusato l’ex amica di essere poco professionale.

Difesa dall’avvocato Paolo Creta, Elisabetta Franchi ora rischierebbe di essere rinviata a giudizio. Le accuse di stalking potrebbero aprire un nuovo capitolo giudiziario per una delle figure più conosciute della moda italiana.

Al momento la Franchi non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.