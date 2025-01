La presunta amante di David Beckham rompe il silenzio: “È un amante fantastico ed eravamo davvero legati. Non rimpiango nulla”.

David e Victoria Beckham da sempre hanno rappresentato la “coppia perfetta”, sempre innamorati e affiatati, eppure adesso è spuntata una novità che fa tremare la coppia. Infatti, negli ultimi giorni l’ex segretaria dell’ex calciatore ha rotto il silenzio e ha rivelato di essere stata l’amante di David.

La storia tra i due si sarebbe conclusa ormai da molti anni, ma le parole della donna hanno riacceso il gossip. Scopriamo che cosa sta succedendo.

David Beckham e Rebecca Loos: il presunto tradimento

Era il 2004 quando il trasferimento di David Beckham al Real Madrid segnò l’inizio di uno scandalo che scosse le cronache rosa. Rebecca Loos, allora assistente personale del calciatore, dichiarò pubblicamente di aver avuto una relazione con lui, scatenando un ciclone mediatico. A distanza di 22 anni, l’ex modella olandese torna a parlare, confermando ancora una volta la sua versione.

david e victoria beckham

In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Mundo, Rebecca Loos ha ribadito che la relazione con David Beckham non è mai stata una fantasia. “David è un amante fantastico. Eravamo davvero legati e passavamo ore a parlare” ha dichiarato.

Nonostante le smentite di Beckham, Loos ha raccontato che lavorare per la coppia non era semplice: “Il mio compito era prendermi cura di Victoria, mostrarle Madrid e farle apprezzare la città. Era difficile, perché tutti avevano bisogno di me“.

La nuova vita di David Beckham e Rebecca Loos

All’epoca dello scandalo, Loos aveva appena 25 anni e fu travolta dall’attenzione mediatica. La pressione fu tale da spingerla a considerare di lasciare la Spagna.

Oggi, però, vive una vita serena in Norvegia accanto al marito, Sven Christjar Skaiaa, e ai loro due figli, Liam e Magnus.

In un’intervista al Daily Mail del 2016, Rebecca ha spiegato di non avere rimpianti: “Se non fossi diventata famosa, non avrei mai incontrato mio marito e non avrei avuto i miei bambini. Tutto è accaduto per una ragione“.

Dall’altra parte, però, David Beckham ha sempre negato le accuse e continua a mantenere il silenzio sulle dichiarazioni della Loos.