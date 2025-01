Scompare a 66 anni Fausto Cogliati, celebre produttore e musicista. Colleghi e amici lo ricordano sui social.

Nelle ultime ore molti artisti italiani si sono stretti nel dolore per la scomparsa di Fausto Cogliati, noto produttore, musicista e autore di grande talento. Nato a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, Cogliati è morto a 66 anni.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerosi artisti di fama, tra cui Eros Ramazzotti, Fedez, Ultimo, Club Dogo, Fabio Rovazzi e Francesca Michielin, e ha contribuito al successo di hit che hanno fatto la storia della musica italiana.

Fausto Cogliati: il commovente omaggio degli artisti

Eros Ramazzotti è stato tra i primi a ricordare Cogliati con un post su Instagram: “Fratello, ti voglio bene, già mi manchi cax. Ciao Fausto“.

Anche Ultimo ha voluto rendere omaggio al produttore, condividendo un toccante messaggio: “Fai buon viaggio Faustone. Quando dicevi ”sai che ho i brividi?” sapevo che era tutto ok“.

Tanti altri artisti, tra cui Clementino, Fedez e Fabio Rovazzi, hanno espresso il loro dolore per la perdita di un collaboratore e amico che ha lasciato un segno indelebile nelle loro vite.

Fausto Cogliati: una vita tra musica e successo

Cogliati ha iniziato la sua carriera come chitarrista nei Lijao, band che nel 1988 partecipò al Festival di Sanremo dove arrivò al terzo posto nella sezione nuove proposte con il brano Per noi giovani.

Più tardi si è affermato come autore, produttore e vocal coach, lavorando con successo anche per programmi televisivi come X Factor.

La sua scomparsa oggi rappresenta una perdita enorme per l’industria musicale italiana. Gli artisti più famosi della musica italiana ricordano con profonda stima e affetto il produttore che ha sfornato un gran numero di successi nel corso della sua brillante carriera.