Periodo duro per Diletta Leotta e Loris Karius: i due coniugi non vivranno più insieme, il portiere si trasferisce in Germania (per lavoro).

Dopo le voci di una presunta crisi, oggi arriva un’altra notizia sconvolgente per i fan di Diletta Leotta e Loris Karius. Il portiere, dopo sei mesi senza squadra, ha firmato con il club tedesco Schalke 04 dando l’inizio di una nuova fase della sua carriera.

Tuttavia, questo trasferimento implica una separazione geografica dalla moglie Diletta Leotta, che resterà a Milano per concentrarsi sul lavoro e sulla crescita della loro figlia Aria.

Diletta Leotta e Loris Karius: una nuova fase per la coppia

Dopo un lungo periodo di inattività, Loris Karius è pronto a rimettersi in gioco. Il portiere, dopo essere rimasto fermo per mesi, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova opportunità in Germania.

Per Diletta Leotta, che sperava in un ingaggio del marito in Italia, la notizia è stata accolta con orgoglio, nonostante significhi affrontare una relazione a distanza.

Diletta Leotta

La relazione tra Diletta Leotta e Loris Karius ha sempre affrontato le difficoltà. Infatti, dopo essersi conosciuti e frequentati come pendolari, la coppia ha dimostrato di saper superare le distanze.

Tuttavia, il nuovo scenario rappresenta un ulteriore banco di prova per la loro unione, soprattutto ora che sono genitori della piccola Aria.

L’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius

La storia d’amore tra Diletta e Loris è stata costellata di momenti romantici, come il loro matrimonio da favola sull’isola di Vulcano nel 2024 e le fughe romantiche a New York e Miami.

Solamente negli ultimi mesi, però, hanno iniziato a circolare voci di crisi. Tuttavia, la coppia ha sempre smentito le voci con gesti affettuosi e condivisioni di foto sui social. Ora, con Karius in Germania, la loro priorità sarà mantenere viva la passione nonostante la distanza.