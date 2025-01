Dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne, Michele Longobardi torna sui social e racconta la sua versione dei fatti.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, Michele Longobardi, ha rotto il silenzio dopo la cacciata dal dating show per raccontare la sua versione dei fatti. L’ex tronista, infatti, ha voluto affrontare le polemiche che hanno portato alla sua espulsione dal programma condotto da Maria De Filippi, e ha scelto di pubblicare un video sui social per chiarire alcuni punti di quanto successo.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Uomini e Donne: la versione di Michele Longobardi

Nel video, Michele ha dichiarato di essere stato vittima di “inesattezze e falsità” dopo le accuse di frequentare un’altra ragazza al di fuori del contesto televisivo.

Durante il video, Michele si è mostrato visibilmente provato, e ha spiegato le ragioni del suo gesto: “Nonostante sia dura per me fare questo video, penso sia necessario per mettere chiarezza. Troppe inesattezze e falsità sono state dette sul mio conto“.

L’ex partecipante ha anche ammesso di aver commesso errori che hanno deluso chi lo aveva supportato durante il suo percorso. Ha sottolineato la sua intenzione di chiedere scusa a chiunque abbia subito le conseguenze delle sue azioni, sia tra il pubblico che tra i membri dello staff del programma.

Michele Longobardi contro i messaggi di odio

Oltre a parlare delle sue responsabilità, Michele ha raccontato di aver ricevuto messaggi di odio sui social, qualcosa che, a suo dire, è andato oltre le critiche legittime: “Mi aspettavo critiche, ma i messaggi di odio verso una persona che ha rovinato sé stessa li capisco un po’ meno“.

Alla fine del video Michele ha promesso ulteriori scuse e chiarimenti, e ha lasciato aperta la possibilità di tornare a parlare pubblicamente di questa vicenda. I fan del programma si chiedono se riuscirà a riabilitare la sua immagine e a riconquistare la fiducia del pubblico.