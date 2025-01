Kate Middleton fa ritorno all’ospedale dove si è curata: ecco perché

Un momento molto importante per Kate Middleton che ha fatto ritorno all’ospedale dove si è curata, il Royal Marsden Hospital di Londra.

La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha visitato il Royal Marsden Hospital di Londra. Questa visita rappresenta, di fatto, una sorta di conferma ufficiale del luogo in cui la moglie dell’erede al trono britannico ha ricevuto le sue cure. La donna, infatti, ha voluto rendere omaggio alla struttura che si è occupata di lei durante la malattia.

Kate Middleton, visita all’ospedale dove si è curata

Uno dei primi impegni importanti da sola da più di un anno. Kate Middleton è stata assoluta protagonista nelle ultime ore di una visita importante alla struttura ospedaliera dove si è curata in passato: il Royal Marsden Hospital di Londra.

I media inglesi, tra cui il Daily Mail, hanno riportato quella che è stata la visita della Principessa del Galles che si è mostrata emozionata mentre varcava l’ingresso principale dell’ospedale: “Dopo aver fatto così tante visite rassicuranti, è piuttosto piacevole entrare qui”, avrebbe detto la donna.

Kate avrebbe scelto di fare visita alla struttura come omaggio personale all’ospedale dopo quanto vissuto in prima persona. La struttura è uno dei più importanti centri oncologici del Regno Unito e si prende cura di oltre 59.000 pazienti. In tale ottica, il gesto della Middleton ha evidenziato ulteriormente il lavoro dei medici che vi lavorano.

La forza della Principessa: il messaggio di William

Proprio la Principessa del Galles è stata oggetto delle recenti attenzioni del marito, il Principe William, che in occasione del compleanno della donna le ha dedicato un importante messaggio sui social.

L’erede al trono, infatti, aveva scritto: “La forza che hai dimostrato nell’ultimo anno è stata notevole. George, Charlotte, Louis e io siamo così orgogliosi di te. Buon compleanno, Catherine. Ti vogliamo bene. W.”.