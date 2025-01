“Devi lasciare la scuola di Amici”: Anna Pettinelli ha preso la sua decisione

La novità nella scuola di Amici: Anna Pettinelli ha deciso il futuro di Ilan che deve lasciare il reality show di Canale 5.

La notizia è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno: un addio nella scuola di Amici. La professoressa Anna Pettinelli, infatti, nel corso del daytime andato in onda in queste ore, ha preso la sua decisione sul cantante Ilan. Il ragazzo è stato, di fatto, invitato a lasciare il programma, cosa prontamente fatta non senza qualche lacrima,

Ilan deve lasciare la scuola di Amici

Un colpo di scena quasi inaspettato si è verificato nella scuola di Amici. Infatti, la maestra Anna Pettinelli, come mostrato nel daytime odierno del talent show, ha invitato Ilan a lasciare il programma. La professoressa ha, di fatto, eliminato il cantante.

Anna Pettinelli

“Mi sono fatta la domanda delle domande che io in questo periodo dell’anno mi faccio: ‘Ilan lo porti al serale?’. La risposta è stata ‘no'”, ha detto la Pettinelli.

E ancora: “‘Quando glielo dici? Meglio ora’. Ho scelto di dirtelo in questo luogo che è un po’ più intimo, per raccogliere anche le tue sensazioni ed emozioni. Inutile che te lo dica tra due mesi […]. Credo che quello che hai imparato nella scuola di Amici te lo porterai dietro ma io non ho visto miglioramenti. Per me è meglio che tu esca dalla scuola e che trovi la tua strada. Per me è difficilissimo. So che per te è molto più difficile. Io te lo dovevo dire”.

La prof Pettinelli ha preso una decisione importante #Amici24 pic.twitter.com/Xbwop1dyI3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 14, 2025

La reazione

Il ragazzo, dopo il confronto con la Pettinelli, è rimasto particolarmente colpito ed è tornato in casetta per salutare i compagni e informandoli della novità.

“Devo anche realizzarlo pure io”, ha detto inizialmente il cantante. Ilan ha poi aggiunto: “Ha detto che il mio viaggio qua è finito. Devo passare questi momenti con voi e non voglio neanche passarli piangendo […]”.

Successivamente l’artista ha informato anche tutti gli altri compagni, ha preso le sue cose ed è uscito dalla casetta per quella che sembra una cosa definitiva.