Bianca Guaccero svela quale regalo vorrebbe per il compleanno

Pronta a festeggiare il compleanno, Bianca Guaccero ha parlato di quale regalo vorrebbe. In qualche modo c’entra Giovanni Pernice…

Mancano poche ore al suo compleanno e Bianca Guaccero non vede l’ora di poterlo festeggiare alla grande. In questo senso, la bellissima attrice e conduttrice ha svelato a ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo, quale sarebbe per lei il regalo più bello da ricevere. In questa ottica ha chiamato in causa il suo compagno, Giovanni Pernice.

Bianca Guaccero e il regalo per il compleanno

Ospite de ‘La Volta Buona’, Bianca Guaccero ha confessato alcune curiosità di questo suo periodo magico a Caterina Balivo. La fresca vincitrice di Ballando con le Stelle, nonché presentatrice insieme a Nek del programma ‘Dalla strada la palco’, ha svelato anche cosa vorrebbe per il suo compleanno che sarà nelle prossime ore.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

La bella Bianca ha detto, dopo aver ricevuto gli auguri in anticipo: “Non si fanno gli auguri in anticipo, però, sì, volevo dire a tutti che domani festeggerò il mio… 25esimo compleanno (ride ndr)”. A quel punto ha spiegato cosa le piacerebbe ricevere in regalo. In realtà non si tratta di un oggetto: “Il regalo più bello sarebbe che Giovanni (Pernice nddr) fosse qui con me, ma comunque lo raggiungerò io perché adesso lui è a Londra dove si sta esibendo con il suo show ‘The Last Dance'”.

La sfida a Ballando e la figlia

Tra i vari passaggi dell’intervista a ‘La Volta Buona’, la Guaccero ha spiegato come abbia affrontato l’avventura a Ballando con le Stelle anche in relazione al rapporto con sua figlia di 10 anni: “Durante il periodo di Ballando, mia figlia è stata bravissima perché l’avevo avvertita che sarei stata meno con lei perché dovevo provare e poi c’era la trasmissione. Il più grande lavoro l’ha fatto proprio Alice perché si è comportata in modo molto maturo, nonostante la sua età, poi, ha collaborato molto anche con Giovanni perché mi diceva ‘Mamma ma tu devi essere più competitiva’”.