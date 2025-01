“L’ho sentita”: nuovo giallo censura al GF, cosa ha detto Luca Calvani

Una particolare dialogo al GF ha generato tante reazioni da parte dei telespettatori. Cosa ha detto Luca Calvani nella Casa.

Nuova puntata, nuova polemica. Stiamo parlando di quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello dopo l’ultima diretta su Canale 5. Secondo alcuni attenti telespettatori e utenti del web, infatti, la regia avrebbe censurato le parole di Luca Calvani su Helena Prestes, a seguito della sua recente eliminazione…

Giallo censura al GF sulle parole di Luca Calvani

Come detto, all’interno della Casa del GF, ci sarebbe un potenziale nuovo caso di censura. Sul web, infatti, alcuni utenti avrebbero fatto notare come in queste ore Luca Calvani abbia parlato di Helena Prestes dopo la sua eliminazione, affermando di averla sentita…

Luca Calvani

L’attore, che in queste settimane ha stretto un bel legame con la Prestes, chiacchierando con Javier Martinez ha rivelato di aver avuto modo di sentire la modella. “Helena sta bene, l’ho sentita stamattina“, si sente dire nel filmato condiviso da alcuni utenti del web.

Frase che, però, è stata poi mozzata probabilmente dalla regia che ha preferito censurare senza voler svelare altri dettagli del discorso.

Il giallo sarebbe davvero importante da chiarire in quanto la Prestes, almeno teoricamente, è stata eliminata e non farebbe più parte del reality. Da capire, quindi, le tempistiche del dialogo mostrato dagli utenti social e i motivi della presunta censura.

Alex Belli sostiene Helena

Gli ultimi avvenimenti nella Casa del Grande Fratello hanno portato anche ex concorrenti a dire la loro sulle dinamiche del gioco e sulle eliminazioni avvenute. Nel dettaglio, Alex Belli si è schierato con Helena Prestes dopo la sua uscita. “Considerazione GF. Girando nel web, non c’è un solo commento che non sia a favore di Helena e contro la sua eliminazione. Forse il programma dovrebbe tornare al pubblico sovrano che decide REALMENTE alle sorti del gioco??”, le sue parole.