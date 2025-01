Martina De Ioannon rompe il silenzio dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo aver fatto la sua scelta a Uomini e Donne tra Ciro e Gianmarco, Martina De Ioannon è uscita allo scoperto sui social. Le parole.

I telespettatori di Canale 5 e di Uomini e Donne sono in attesa di scoprire nel dettaglio come sia andata la scelta della tronista Martina De Ioannon, chiamata a decidere se uscire con Ciro o l’altro corteggiatore, Gianmarco. Dalle anticipazioni qualcosa è stato rivelato e la ragazza, anche per questo, è uscita allo scoperto parlando ai fan.

Martina De Ioannon parla dopo la scelta

Sono ore di grande movimentazione a Uomini e Donne dopo la registrazione della scelta di Martina De Ioannon. La ragazza, infatti, come reso noto anche dai canali ufficiali del programma, ha deciso con chi uscire dalla trasmissione tra Ciro e Gianmarco.

Maria De Filippi

In questo senso, dopo le varie notizie sulla scelta, la stessa tronista ha deciso di uscire allo scoperto con un post Instagram nel quale, con poche parole, ha fatto intendere di essere pronta a raccontare tutte le emozioni vissute in quei momenti ma anche a svelare meglio come siano stati i primi giorni insieme alla sua nuova dolce metà.

“So che già sapete”, ha esordito la De Ioannon sui social. “… ci vediamo presto!”, ha proseguito facendo capire che a breve verrà trasmessa la puntata con la sua scelta e, come spesso accade, anche i primi giorni di storia d’amore.

La decisione tra Ciro e Gianmarco

Ma chi ha scelto quindi Martina tra Ciro e Gianmarco? Al netto di quelle che sono state le voci sulla vicenda, è stata la stessa trasmissione di Uomini e Donne ad annunciare che la ragazza ha optato per Ciro.

Tramite due post, infatti, UeD ha pubblicato la foto della De Ioannon mentre bacia Ciro sotto i petali di rosa che cadono dall’alto.

Non solo. Come “sorpresa” per i telespettatori della trasmissione di Canale 5, anche l’annuncio in merito al fatto che Gianmarco sia diventato il nuovo tronista…