Carolina Stramare mostra la pancia dopo il parto: “Ho fastidio solo…”

Dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, Carolina Stramare ha raccontato come stia andando il post parto.

Sono giorni di grande gioia in casa di Carolina Stramare e Pietro Pellegri dopo l’arrivo della loro prima figlia, Bianca. L’ex Miss Italia, tramite alcune stories su Instagram, ha voluto conversare un po’ con i fan rispondendo ad alcune domande relativamente alle sue condizioni post parto e al ritorno a casa con la piccolina.

Carolina Stramare, come sta dopo il parto

In un tenero Q&A su Instagram, come detto, Carolina Stramare ha avuto modo di raccontare ai suoi seguaci social come sia stato il momento del parto e anche come stiano andando le cose dopo aver dato alla luce la sua prima figlioletta, Bianca.

Carolina Stramare

La Stramare ha spiegato che tutto sia andato al meglio e che il compagno Pietro le sia stata accanto in ogni minuto.

“Ho ‘sofferto sofferto’ solo il pomeriggio dell’intervento, passato l’effetto dell’anestesia”, ha aggiunto l’ex Miss sulle uniche situazioni critiche vissute. “La mia ostetrica mi ha fatto alzare la mattina successiva. Al momento ho fastidio ai punti interni, ma col passare dei giorni sta migliorando, ho già ricominciato una vita normale”, ha detto mostrando la pancia dopo il parto ancora un po’ gonfia e con una benda.

La curiosità sulla scelta del nome

Tra i vari passaggi in risposta ai fan, la Stramare ha dato qualche curiosità anche sul nome scelto per la bimba, ovvero Bianca. L’ex Miss ha spiegato che lei e Pellegri avessero scelto il nome già da tempo: “Mi fa pensare a una bambina educata, pura, buona”. La piccola, appena nata, era di 3 chili 280 grammi per una lunghezza di 50 centimetri.

Insomma, per il momento tutto sta procedendo nel modo migliore per la neo mamma che, siamo sicuri, molto presto tornerà a parlare con i fan svelando ulteriori dettagli della maternità.