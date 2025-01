“Ma veramente?”: il twerk di Shaila Gatta in tv imbarazza (anche) Signorini

Momento davvero particolare al GF dopo l’esito del televoto con Shaila Gatta protagonista e Signorini allibito e imbarazzato.

Non sono mancate le sorprese nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello andata in onda su Canale 5. A far parlare, ancora una volta, è stata Shaila Gatta ma in questo caso non per questioni legate a liti o amori con altri compagni della Casa bensì per un twerk di reazione all’esito del televoto che l’ha salvata ancora una volta. Un qualcosa che, però, ha fatto storcere il naso a molti, Alfonso Signorini compreso…

Il twerk di Shaila e la reazione di Signorini

Come detto, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, a prendersi in qualche modo la scena è stata anche Shaila Gatta. L’ex Velina, premiata e salvata dal televoto, ha optato per esultare in modo molto particolare.

Alfonso Signorini

La ragazza, infatti, festeggiando il risultato ottenuto ha deciso di fare un piccolo twerk, ovvero il movimento del bacino e del lato B, in diretta tv. “Intanto grazie a tutta l’Italia che mi ha salvato, vi voglio bene. Merita un twerk questa cosa”, ha detto la giovane prima della piccolissima esibizione.

La mossa della ragazza ha imbarazzato i presenti, conduttore compreso. Alfonso Signorini, infatti, ha detto: “Scusa, ma veramente. Risparmiaci questa cosa. Che senso ha questo saluto? Come il cane che quando è felice muove la coda, tu muovi il sedere”.

I commenti social

L’immediata reazione di Signorini è stata anche quella della maggior parte dei telespettatori che non hanno proprio gradito la mossa della Gatta.

Sui social, dando uno sguardo a coloro che hanno commentato la vicenda twerk, infatti, è stato possibile vedere pareri decisamente negativi. “Imbarazzante”, ha detto un utente. “Ma come si fa? Io mi dissocio da certi atteggiamenti”, ha detto ancora uno. Insomma, in un modo o in un altro la Gatta fa sempre discutere.