Francesca Michielin, domanda scomoda su Fedez: arriva la risposta da applausi

Protagonista a Sanremo 2025, Francesca Michielin ha risposto ad una domanda sulle polemiche attorno all’amico Fedez. Le parole.

Si è fatta male ad una caviglia nelle ore precedenti l’inizio di Sanremo 2025, eppure il Festival di Francesca Michielin sembra comunque andare piuttosto bene tra palco e eventi esterni. La cantante è stata protagonista di alcune interviste e in conferenza stampa si è trovata a rispondere anche ad alcune domande relative all’amico Fedez.

Francesca Michielin, come sta e la scaramanzia

Dopo essersi infortunata all’inizio di questo Festival di Sanremo 2025, Francesca Michielin è riuscita comunque ad affrontare il tutto con grande spirito. La cantante ha risposto ad alcune domande della stampa tra cui Leggo proprio sulla problematica alla caviglia ma anche a proposito di qualche rito scaramantico prima di esibirsi.

Francesca Michielin sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Sull’infortunio, la Michielin ha detto: “Se mi aspettavo un Sanremo infortunata? No, ma mi sta dando cazzimma”, le sue parole sul guaio alla caviglia che, va detto, sembra piano piano essere in fase di miglioramento. Curioso poi il passaggio su un rito scaramantico prima delle varie serate del Festival o per lo meno prima di quella dei duetti: “Metto mutande rosse come se fosse Capodanno”.

Il botta e risposta su Fedez

In conferenza stampa, invece, la Michielin ha dovuto far fronte ad alcune domande particolari relative anche all’amico Fedez e alle polemiche prima e durante il Festival. In questo senso, la giovane cantante ha risposto in modo molto cortese ma allo stesso tempo deciso: “Cosa ne penso? Non so, non so cosa dire. Il pezzo mi piace molto, io sono fan del parlare di musica e secondo me la canzone è bellissima. Lui la sta cantando molto bene ed è convincente. Posso dire questo, poi sul resto non aggiungerei chiacchiere. Per una volta che possiamo parlare di musica, secondo me proviamoci. Grazie”.