Geppi Cucciari parte col botto a Sanremo 2025: la risposta su Meloni e Elodie

Co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, Geppi Cucciari è prontagonista fin dalla conferenza stampa. Le parole.

Non solo i suoi speciali look destinati ad attirare l’attenzione sul palco, al Festival di Sanremo 2025, ancor prima di aver sceso la famosa scalinata, Geppi Cucciari ha iniziato a far parlare di sé. Il motivo? Una risposta decisamente frizzante in conferenza stampa che riguarda alcune situazione che hanno coinvolto in precedenza, Elodie e la Premier italiana Giorgia Meloni.

Geppi Cucciari a Sanremo 2025: le emozioni

Intervenuta nel corso della conferenza stampa di apertura della quarta serata di Sanremo 2025, Geppi Cucciari ha avuto modo di parlare di svariate tematiche legate alla kermesse musicale. Tra queste, ovviamente, le sue emozioni di salire sul palco dell’Ariston affiancata da Mahmood e, naturalmente, dal presentatore Carlo Conti.

“Ho desiderio di non deludere chi ho di fronte, in primis me stessa. La serenità non è una sensazione che provo ora, qui davanti a voi. Provo un’ingombrante emozione”, ha ammesso la comica e conduttrice in vista della serata. Sulla presenza di Benigni in apertura della serata di oggi di Sanremo: “Siamo felici che sia lui ad aprire la strada”, ha detto.

Passaggio anche in relazione al compagno di avventura per la serata, ovvero Mahmood: “Sono contenta di attraversare questo momento con Mahmood, abbiamo scoperto di avere un’alchimia naturale. Vorrei essere in ascolto, presente a me stessa”, ha aggiunto ancora la comica facendo riferimento sempre alla sua voglia di non deludere.

La risposta su Elodie e Giorgia Meloni

Ad attirare l’attenzione, poi, è stata una particolare domanda posta alla Cucciari, quella relativa alla voglia di mandare un bacio a Giorgia Meloni. La comica, dal canto suo, ha replicato: “Glielo mando col braccio di Elodie“. Una replica ironica che ha fatto riferimento alla risposta data qualche ora prima proprio da Elodie che aveva detto che non voterebbe Giorgia Meloni neanche se le “tagliassero un braccio”.