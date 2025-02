Una poesia con diverse possibili interpretazioni: Chiara Ferragni sorprende sui social con un messaggio molto particolare.

Dopo aver incuriosito con il particolare regalo ricevuto a San Valentino, ecco Chiara Ferragni far discutere per un messaggio, una poesia per la verità, pubblicata via social con un timing un po’ azzardato, ovvero durante il Festival di Sanremo 2025 e poco prima dell’esibizione dell’ex marito, Fedez, tra i big in gara della kermesse con ‘Battito’.

Chiara Ferragni, la “fuga” durante Sanremo

La settimana di Sanremo ha visto naturalmente Fedez protagonista sul palco dell’Ariston e non sono mancati i possibili riferimenti anche a Chiara Ferragni con la sua canzone ‘Battito’ e la cover ‘Bella stronza’ (maggiormente indirizzata, sembra, ad un’altra donna, Angelica). Eppure, anche l’imprenditrice digitale è riuscita a ritagliarsi un bel po’ di attenzioni. In che modo? Con una “fuga“…

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

La nota influencer, infatti, ha scelto di non seguire, almeno così è sembrato, Sanremo e partire a Dubai per staccarsi da quelle che sarebbero potute essere le conseguenze della partecipazione dell’ex. La bella Chiara ha optato per una fuga lontano da Milano e tramite un messaggio ha chiarito la sua posizione di distacco verso la kermesse: “Sono l’1:47 qui e ho appena mangiato un club sandwich gigante. Ora di andare a dormire. Buon Sanremo per chi lo festeggia”.

Il messaggio social: frecciatina a Fedez?

Eppure, come anticipato, un messaggio con riferimenti, forse, all’ex e a Sanremo è arrivato. La Ferragni ha condiviso proprio durante la finalissima una poesia sospetta di Nizar Qabbani. “La donna non vuole un uomo ricco, o bello e neanche un poeta”, si legge nelle parole dello scrittore riportate da Chiara. “Lei vuole un uomo che capisca i suoi occhi se diventa triste, e punti al suo petto (il cuore ndr) e dica ‘Qui è la tua casa’”.

Sebbene non vi siano state altre parole della donna, è possibile che questa “massima” possa fare riferimento alle recenti polemiche intercorse tra lei e Fedez ma anche ad alcune voci che la vorrebbero accanto a Giovanni Tronchetti Provera, suo nuovo compagno, solo per una questione di “visibilità” oltre che economica. Staremo a vedere se la Ferragni vorrà dire qualcosa in merito.