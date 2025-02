Chiara Ferragni lascia l’Italia e vola a Dubai durante Sanremo: il messaggio per i telespettatori del Festival.

Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere la settimana del Festival di Sanremo lontana dall’Italia. L’imprenditrice digitale infatti è volata a Dubai, ufficialmente per impegni di lavoro, ma il tempismo non è passato inosservato. Mentre l’ex marito Fedez è tra i protagonisti del Festival, la Ferragni ha preferito evitare qualsiasi legame con l’evento, optando per una destinazione esclusiva. Ma non sono mancati i riferimenti alla kermesse. Scopriamo che cosa ha detto l’influencer.

Il messaggio social di Chiara Ferragni

Nonostante la distanza, Chiara Ferragni ha voluto mandare un messaggio ai suoi follower su Instagram.

Nelle storie pubblicate, ha scritto ironicamente: “Sono l’1:47 qui e ho appena mangiato un club sandwich gigante. Ora di andare a dormire. Buon Sanremo per chi lo festeggia“.

Chiara Ferragni

Parole che suonano come una chiara dichiarazione di distacco: nessuna intenzione di seguire il Festival e, soprattutto, le esibizioni di Fedez e del suo presunto flirt estivo, Tony Effe e del presunto flirt rivelato da Fabrizio Corona, Achille Lauro.

Chiara Ferragni: un addio definitivo al passato

La decisione di non assistere alle performance del rapper, con cui ha condiviso anni di vita e due figli, conferma il netto distacco tra i due.

Dopo mesi di polemiche e dichiarazioni, l’imprenditrice sembra voler voltare definitivamente pagina. La sua partenza per Dubai sembra un tentativo di allontanarsi, non solo fisicamente, dai gossip che si sono accesi nelle ultime settimane, da quando l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha rivelato dettagli inediti sui presunti tradimenti tra Chiara e Federico durante il loro matrimonio.

Il fatto che in questo Festival ci siano tra i protagonisti non solo il suo ex marito ma anche alcuni dei presunti flirt dell’influencer sembrerebbe aver spinto Chiara a prendere le distanze dalla kermesse che solamente pochi anni fa ha co-condotto insieme ad Amadeus.