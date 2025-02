Il jet privato di Vince Neil si schianta in Arizona: morto il pilota. Il cantante dei non era a bordo. Scopri cos’è successo.

Un jet privato di proprietà di Vince Neil, storico frontman dei Mötley Crüe, si è schiantato lunedì scorso all’aeroporto di Scottsdale, in Arizona, dopo aver colliso con un altro velivolo parcheggiato.

Secondo quanto riportato, il cantante non era a bordo, ma il tragico incidente ha causato la morte del pilota e il ferimento di due passeggeri, tra cui la fidanzata del rocker, Rain Andreani. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Vince Neil: mistero sulle cause dell’incidente aereo

Secondo un comunicato diffuso dalla band su X, l’aereo stava tentando un atterraggio quando, per motivi ancora da determinare, ha deviato dalla pista finendo per scontrarsi con un altro velivolo.

“Per ragioni sconosciute in questo momento, l’aereo ha deviato dalla pista facendolo scontrare con un altro aereo parcheggiato – si legge nel comunicato -. A bordo dell’aereo del signor Neil c’erano due piloti e due passeggeri. Il signor Neil non era sull’aereo“.

Poi si legge ancora: “Non sono disponibili dettagli più specifici sulla collisione in quanto si tratta di una situazione in rapida evoluzione ed è in corso un’indagine. I pensieri e le preghiere del signor Neil vanno a tutte le persone coinvolte, ed è grato per l’aiuto critico di tutti i primi soccorritori che assistono oggi“.

I dettagli dell’incidente

In base alle informazioni pubblicate è stato reso noto che a bordo del jet si trovavano due piloti e due passeggeri, tra cui la compagna di Neil, che avrebbe riportato la frattura di cinque costole. Anche l’altra passeggera è rimasta gravemente ferita.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto, mentre il cantante ha espresso il suo dolore per quanto accaduto e ha ringraziato i primi soccorritori intervenuti sul posto.