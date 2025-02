Sanremo 2025: Selvaggia Lucarelli al Dopo Festival critica la prima serata del Festival, “Ci aspettavamo di più”.

Ieri si è tenuta la prima serata del Festival di Sanremo 2025, e il pubblico ha sentito profondamente la mancanza di Amadeus e del suo immancabile compagno di avventure Fiorello. Sui social si sono sprecati i post nostalgici sull’ex direttore artistico che ha avvicinato i social alla kermesse musicale. Ma com’è andata la prima puntata? A commentarla è stata Selvaggia Lucarelli al Dopo Festival condotto da Alessandro Cattelan. Scopriamo che cosa ha detto.

Sanremo 2025: Selvaggia Lucarelli lapidaria

Ospite del Dopo Festival condotto da Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli ha commentato la serata con un’analisi pungente.

“Senza Ama e Fiore è tornato il festival ULTRA – LINEARE, vecchio regime, Gerry Scotti ha parlato di panciere, la Clerici un passo indietro, non è successo niente.”



SINTESI PERFETTA DI SELVAGGIA#Dopofestival#Sanremo2025 pic.twitter.com/3psxyTPFFt — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) February 12, 2025

Secondo la giornalista, questa edizione del Festival ha segnato un ritorno al passato, senza particolari elementi di innovazione: “Abbiamo visto tornare sul palco i vecchi sovrani che si sono ripresi il loro posto e hanno tolto spazio ai rivoluzionari. È tornato il vecchio regime, paro paro” ha detto la giornalista.

Lucarelli ha sottolineato come gli elementi di spettacolo siano stati pochi, evidenziando la performance di Marcella Bella come uno dei momenti più trasgressivi della serata.

Big in gara: aspettative disattese

Un altro punto critico per Lucarelli è stato il comportamento degli artisti in gara. Secondo lei, alcuni nomi attesi per la loro energia e innovazione hanno invece mostrato un atteggiamento più contenuto.

Secondo la Lucarelli, Elodie è apparsa meno esplosiva del solito, con una performance definita “Modesta“. Invece, su Tony Effe, noto per il suo stile aggressivo, ha affermato di aver sorpreso il pubblico con un’interpretazione più romantica.

“Alla fine pensi: ma chi è stato quello di rottura?” ha commentato Lucarelli.

Il dibattito sulla prima serata di Sanremo 2025 è appena iniziato. Mentre alcuni hanno apprezzato l’impronta più sobria e musicale dell’edizione di Carlo Conti, altri, come Selvaggia Lucarelli, si aspettavano un Festival più innovativo e sorprendente. Le prossime serate riusciranno a ribaltare questa impressione? Non ci resta che attendere per scoprirlo.