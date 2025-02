Katia Follesa esce allo scoperto: ecco perché è finita con Angelo Pisani

La comica Katia Follesa ha parlato in modo molto sincero e diretto dei motivi che hanno portato alla fine della sua storia con Angelo Pisani.

Dopo averla vista sul palco di Sanremo 2025 con annessa frecciatina a Chiara Ferragni, Katia Follesa torna a far parlare di sé per la sua vita privata ed in particolare per alcuni retroscena legati al suo rapporto, ora concluso, con Angelo Pisani con il quale da qualche tempo ha interrotto una relazione amorosa.

Katia Follesa e la fine della relazione con Angelo Pisani

Intervenuta al podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, Katia Follesa ha avuto modo di concentrarsi parecchio sulla sua vita privata. In particolare, la recente co-conduttrice di Sanremo 2025 ha spiegato i motivi che hanno portato lei e Angelo Pisani ad interrompere, a quanto pare definitivamente, la loro relazione amorosa.

Katia Follesa al Teatro Ariston per il 75º Festival di Sanremo 2025, il 13 febbraio a Sanremo, Italia – www.donnaglamour.it

La Follesa ha spiegato che, al netto della sofferenza che si ha naturalmente a seguito di una separazione, lei e Pisani la stiano comunque vivendo nel modo giusto: “Quella con Angelo è stata una separazione abbastanza semplice… Semplice poi una separazione non lo è mai, per carità di Dio! Si rompe qualcosa, vivi il fallimento, noi per la seconda volta poi… Ma in questo caso per noi è stato propedeutico”.

In questo senso, la donna ha spiegato che al netto della fine del rapporto amoroso, i due abbiano continuato a lavorare insieme: “Diciamo che è stato meglio della prima volta perché abbiamo portato avanti uno spettacolo teatrale, abbiamo girato per teatri…”, ha detto prima di aggiungere come la figlia, Angelica, stia con lei e poi vada dal padre a weekend alterni.

Il vero motivo della rottura

Sulle ragioni che hanno portato alla fine della relazione, la comica ha precisato: “Il problema mio e di Angelo è che non litigavamo, perché se ci fossimo mandati a ‘fancu*o più di una volta, a quest’ora saremmo ancora insieme”, ha dichiarato la Follesa Supernova con Alessandro Cattelan. “I ‘non detti’ sono tremendi’. Angelo e io siamo stati una coppia che si è tanto presa cura l’uno dell’altro, ma abbiamo dimenticato la coppia a un certo punto”. La donna ha quindi aggiunto che spesso entrambi si tenevano le cose dentro per non far soffrire l’altro ma, alla fine, questa situazione è stata controproducente.