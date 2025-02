Il riferimento di Katia Follesa a Chiara Ferragni durante la puntata di Sanremo 2025 non passa inosservato: la reazione del web.

La star della terza serata del Festival di Sanremo 2025 è stata lei, Katia Follesa, che con la sua immancabile ironia ha rallegrato i presenti e i telespettatori. Ma c’è stato un momento che ha fatto molto discutere e che ha infiammato il web: il riferimento a Chiara Ferragni.

L’episodio ha scatenato numerose reazioni sul web, dividendo gli utenti tra chi ha trovato l’ironia divertente e chi ha colto una possibile polemica.

Lo sketch di Katia Follesa: la frecciatina a Chiara Ferragni

Salita sul palco dell’Ariston, Katia Follesa ha partecipato a un breve sketch comico in cui ha scherzato sulla sua fisicità. Tuttavia, il momento più discusso è arrivato poco dopo, quando la comica ha dichiarato ridendo: “Io il cachet non lo do in beneficenza perché sono una ragazza madre!“

Un’affermazione che molti hanno interpretato come un riferimento a Chiara Ferragni, la quale due anni fa aveva donato il proprio compenso di 150.000 euro in beneficenza, destinandolo a sedici centri antiviolenza.

Ma questo non è stato l’unico riferimento alla nota influencer che nel 2023 ha co-condotto due serate del Festival al fianco di Amadeus.

“La Liguria è di tutti!”

Katia Follesa e lo sketch del monologo

Un altro momento che ha fatto un chiaro riferimento a Chiara Ferragni è stato quello del “monologo” della Follesa.

La comica si è presentata sul palco con un leggio in mano annunciando “Faccio un monologo“. Dopo che Carlo Conti le ha detto che non avrebbe fatto alcun monologo, Katia ha aggiunto con ironia: “Almeno una bella lettera alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua“. Un chiaro rimando al monologo che Chiara Ferragni fece al Festival di Sanremo 2023.