Dopo il successo del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha parlato a Le Iene delle canzoni in gara e delle sue preferenze.

La vittoria di Olly a Sanremo 2025 ha fatto felice gran parte del pubblico e della critica anche se non sono mancate le polemiche per la classifica finale. A parlare del Festival appena concluso è stato, adesso, Carlo Conti a Le Iene. Il presentatore si è concesso alla nota trasmissione e ha rivelato quali siano state le sue canzoni preferite della kermesse musicale.

Carlo Conti e i messaggi di Amadeus

Durante l’intervista a Le Iene, Carlo Conti si è confessato a tuttotondo svelando anche alcuni retroscena su Amadeus e i messaggi che i due si sono mandati dopo il Festival. In particolare spicca un sms ricevuto che diceva: “Caro Carlo, sta andando alla grandissima, ti faccio i miei complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival è un successo… mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c’è uno che vince e uno che perde ma ha vinto l’azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi… Goditi questo momento! Con stima e amicizia”.

Le parole di Amadeus hanno portato Conti a replicare: “Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza”. A Le Iene ha poi aggiunto sul rapporto con il collega: “Tra noi non c’è rivalità. Siamo partiti a fine anni Settanta… abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada”, le dichiarazioni dell’ultimo direttore artistico di Sanremo.

Le canzoni preferite del Festival

Nel corso dell’intervista a Le Iene, Conti ha poi confessato alcuni dettagli inediti relativi alle sue preferenze in merito alle canzoni che sono state in gara al Festival. A domanda precisa sui brani a lui graditi, il presentatore ha risposto: “La mia canzone preferita del Festival? Una è quella di Lucio Corsi con Volevo essere un duro, poi l’altra è Viva la vita di Francesco Gabbani“.

Interessante anche quanto dichiarato su Giorgia e alcuni fischi arrivati dal pubblico al momento di scoprire il suo posizionamento in classifica al sesto posto. “Cosa le ho detto? Questa standing ovation, questo applauso, questo calore, valgono più di qualsiasi posizione in classifica”, la confessione su quanto sussurrato alla bravissima cantante.

