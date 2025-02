Maria De Filippi, spunta un messaggio a Giorgia dopo Sanremo 2025

Dopo il Festival di Sanremo 2025, Maria De Filippi ha raccontato in tv di aver mandato un messaggio a Giorgia durante la kermesse.

Le frasi sul caso delle poche donne nelle prime posizioni in classifica a Sanremo 2025 ma anche alcuni messaggi importanti di sostegno ricevuti. Stiamo parlando della cantante Giorgia, grande delusa dopo la kermesse musicale, che ha ricevuto parole molto belle da parte di una sostenitrice d’eccezione: la Queen di Mediaset, Maria De Filippi.

Giorgia a Sanremo 2025: la sorpresa di Emanuel Lo

La presenza di Giorgia a Sanremo 2025 non è certo passata inosservata. Per molti, infatti, l’artista avrebbe dovuto vincere la kermesse musicale e, invece, si è dovuta accontentare di un sesto posto. A far parlare da parte della cantante diverse curiosità tra cui la sorpresa ricevuta prima della finalissima da parte del suo compagno Emanuel Lo.

Giorgia – www.donnaglamour.it

Il noto ballerino e maestro di Amici aveva spiegato via social di essere partito in direzione Sanremo per raggiungere la cantante e, una volta arrivato, di aver bussato alla porta della stanza del suo hotel per farle una sorpresa. Dal suo canto, senza aspettarsi nulla, Giorgia aveva aperto la porta e si era trovata davanti appunto il coreografo dando vita ad un momento particolarmente emozionante e innamorato che ha conquistato tantissimi fan.

Maria De Filippi, il messaggio a Giorgia

Strettamente collegata ad Emanuel Lo, anche Maria De Filippi. La Queen di Mediaset, infatti, parlando nel corso dell’ultima puntata di Amici, ha raccontato al maestro di aver mandato un messaggio alla sua dolce metà per complimentarsi con lei per la canzone. “Complimenti Emanuel, ho scritto anche a tua moglie, bellissima la canzone”, ha detto la conduttrice. Il professore ha replicato: “Me lo ha detto, grazie (ride ndr)”. Considerando che la puntata domenica di Amici è registrata, la presentatrice deve aver scritto alla cantante prima della finale ma siamo sicuri, ovviamente, che il contenuto del messaggio non sarebbe cambiato.