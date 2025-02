Ilary Blasi, nel suo nuovo programma anche una “ex” di Totti: l’indiscrezione

Presto di nuovo in onda Ilary Blasi in tv: il retroscena sui primi concorrenti nel suo nuovo programma The Couple. I nomi.

Sta per tornare sul piccolo schermo con il nuovo avvincente programma The Couple. Stiamo parlando di Ilary Blasi che presto sarà protagonista di un reality game che si annuncia ricco di sorprese, ad incominciare dal cast di cui è arrivata una primissima indiscrezione in merito ai nomi dei primi tre concorrenti tra i quali spicca una “ex fiamma” di Francesco Totti.

Ilary Blasi alla conduzione di The Couple

Mancano ancora alcune settimane al ritorno in tv di Ilary Blasi ma il programma The Couple sta già facendo molto parlare. La trasmissione sarà un reality game dove i concorrenti si metteranno in gioco per difendere il montepremi in palio. Al programma prenderanno parte personaggi famosi e altri, invece, non vip.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Come aveva annunciato la stessa Mediaset “protagonisti di The Couple saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere”.

I primi tre nomi del cast: l’indiscrezione

In attesa di conoscere ulteriori dettagli della trasmissione condotta da Ilary Blasi, ecco che TvBlog ha riportato una interessantissima indiscrezione sui nomi dei primi potenziali concorrenti. Tra loro filtra anche quello di una “ex fiamma” di Francesco Totti, ex marito della Blasi appunto. “Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet sono i primi nomi del prossimo reality show del lunedì sera di Canale 5″, si legge. “La data di partenza dovrebbe essere lunedì 7 aprile, proprio una settimana dopo che sarà terminato il Grande fratello. Già perchè il reality show di cui parliamo è in qualche modo figlio del GF”. In questo senso spicca il nome della De Grenet che in passato, appunto, aveva ammesso di aver avuto un flirt con Totti. Staremo a vedere se tale voce verrà confermata o meno.