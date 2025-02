Terribile lutto colpisce il giornalista Corrado Formigli: il conduttore di “Piazzapulita” annuncia la morte del padre Giorgio.

Corrado Formigli, noto conduttore del programma “Piazzapulita“, ha dato il triste annuncio della morte del padre Giorgio attraverso le sue pagine social il 18 febbraio 2025.

Un annuncio che ha colto di sorpresa i fan e i follower del famoso conduttore televisivo. Ma scopriamo le commoventi parole che Formigli ha dedicato al padre Giorgio.

Corrado Formigli: il ricordo del padre Giorgio

Con una foto in bianco e nero che ritrae il genitore, Formigli ha scritto parole commoventi per ricordarlo: “Ciao grande uomo. Quelli come te anche quando vanno via restano. Che ti sia lieve il viaggio, e cerca di non litigare“. Un messaggio che esprime non solo dolore, ma anche l’affetto e il rispetto per un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita del figlio.

Giorgio Formigli è nato nel 1931 in Toscana, ma si trasferì a Napoli dove divenne direttore di un’impresa di costruzioni. È proprio nella città partenopea che è nato il figlio Corrado, il quale poi si trasferì a Firenze per inseguire il suo sogno giornalistico.

Giorgio, uomo di grande valore e professionalità, ha vissuto una vita ricca di esperienze, ma è stato anche un padre e nonno molto amato.

I messaggi di cordoglio sui social

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di affetto sui social. Tra i messaggi di cordoglio, molti colleghi di Corrado hanno espresso la loro vicinanza. Serena Bortone ha commentato con un “Un abbraccio grande“, mentre Antonino Monteleone ha lasciato un cuore.

Anche le nipoti di Giorgio hanno scritto messaggi toccanti e hanno ricordato il nonno con parole di amore e gratitudine. “Ciao nonno, sarai sempre una parte di noi” hanno scritto in uno dei commenti più commoventi.