Dora Moroni torna a parlare dell’incidente con Corrado: il coma, le scuse mai arrivate e la rinascita. Scopri il racconto inedito.

Dora Moroni, nota per essere stata la “valletta parlante” di Domenica In, è una figura amata del piccolo schermo. Ma dietro il suo sorriso solare e la sua carriera da giovane cantante si nasconde una storia di sofferenza e forza straordinaria.

Nel luglio del 1978, a soli 23 anni, Dora fu coinvolta in un terribile incidente stradale che le cambiò per sempre la vita. A bordo della vettura c’era anche Corrado, che stava guidando, insieme alla sua segretaria Marina Donato. Dora fu sbalzata fuori dal veicolo e, nonostante non ricordi nulla dell’incidente, la sua vita fu segnata da un coma di sei settimane e da tre arresti cardiaci.

Il lungo recupero e la visione della morte

Come racconta al Corriere della Sera, al suo risveglio, Dora si trovò a dover affrontare una realtà ben diversa da quella che aveva conosciuto.

I medici le dissero che, pur sopravvivendo, non avrebbe mai recuperato pienamente. Nonostante le difficoltà fisiche e psicologiche, Dora non si arrese e intraprese una lunga e difficile riabilitazione.

Corrado Mantoni

Fu in quel periodo che visse un’esperienza straordinaria: durante il coma, racconta di aver camminato in un luogo luminoso, dove comprese che la morte non esiste. Questa rivelazione ha influenzato profondamente la sua visione della vita e della morte.

Nonostante il difficile momento, Dora ha dichiarato di non aver mai ricevuto le scuse di Corrado.

Il ritorno in tv e la vita privata di Dora Moroni

Dopo il trauma, Dora non si è mai fermata. Negli anni ’80 è tornata in televisione, partecipando a trasmissioni come Pronto, Raffaella? e cercando di rilanciare la sua carriera musicale.

Nel 1985 ha sposato Christian, un cantante con cui ebbe un figlio, Alfredo. Il matrimonio è terminato con un divorzio, ma i due sono rimasti amici.

Poi, nel 2006, grazie a Mara Venier, Dora ha fatto ritorno a Domenica In e continuando a esibirsi, nonostante le difficoltà fisiche legate al dolore cronico e alla mobilità limitata.