Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta hanno festeggiato l’amore e il compleanno di lui a Dubai, tra sole, romanticismo e una torta speciale.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta hanno scelto Dubai per celebrare un San Valentino davvero speciale. La coppia, sempre più affiatata, ha approfittato della calda atmosfera degli Emirati Arabi per trascorrere giorni di relax e amore. Durante la loro permanenza, hanno festeggiato il compleanno di Carlo, che ha compiuto 28 anni. Un’occasione speciale che ha visto i due innamorati tra cene romantiche, bagni di sole e un’atmosfera di spensieratezza.

Il compleanno di Carlo Gussalli Beretta: torta a tema

Carlo Gussalli Beretta ha festeggiato i suoi 28 anni con una torta davvero unica, a tema pistola e proiettili, fatta di pasta di zucchero.

Questo dettaglio non ha sorpreso i suoi fan, considerando l’attività della storica famiglia Beretta, conosciuta per la produzione di armi. Al suo fianco, come sempre, c’era Melissa Satta, che lo ha guardato con occhi pieni di amore, condividendo con lui ogni momento di questa celebrazione intima.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

La coppia ha festeggiato nell’esclusiva location del Sirene by GAIA di Dubai, un lussuoso ristorante di pesce.

La storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta

La storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta è iniziata nella primavera del 2024 e da allora la coppia non ha mai smesso di mostrarsi affettuosa sui social. In una recente intervista, Melissa ha dichiarato: “Con Carlo sto vivendo qualcosa di bello“, parole con cui ha confermato il forte legame che unisce i due.

La relazione procede a gonfie vele, con il sostegno delle rispettive famiglie. Inoltre, la presenza di Maddox, il figlio di Melissa, rende la famiglia ancora più unita. Non è da escludere che in futuro i due possano ampliare la loro famiglia, come suggerito dalle parole di Melissa.