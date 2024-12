Melissa Satta rivela dettagli scottanti sulla relazione con Carlo Beretta e apre alla possibilità di un secondo figlio.

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta. Per la prima volta, l’ex Velina ha parlato pubblicamente della sua relazione durante la puntata di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

In studio, insieme all’amica Juliana Moreira, Melissa ha parlato della sua nuova relazione con Carlo Beretta, imprenditore ed ex fidanzato di Giulia De Lellis, rivelando dettagli inediti sul loro futuro insieme. Scopriamo che cosa ha detto.

Melissa Satta e Carlo Beretta: “È una parte importante della mia vita”

“Sto bene, molto bene – ha confessato la Satta –. Cerco di mantenere un po’ di riservatezza, ma non nascondo nulla, perché è una parte importante della mia vita. Mi auguro che questo momento così bello duri a lungo“.

Un tema ricorrente durante l’intervista è stato il desiderio di allargare la famiglia. Melissa ha rivelato che suo figlio Maddox, avuto dall’ex marito Kevin-Prince Boateng, le chiede spesso un fratellino. “Maddox mi dice sempre che vorrebbe un fratello – ha spiegato Melissa –. Gli rispondo che potrebbe arrivare anche una sorellina, ma lui pensa già a come giocare a calcio con il fratello!“.

Qui il video dell’intervista da Silvia Toffanin.

Nonostante il desiderio del piccolo, Melissa ha precisato che, per ora, non ci sono piani per una seconda gravidanza: “Tutti si aspettano un altro figlio, ma sono felice così e ringrazio Carlo per come mi fa sentire“.

Melissa Satta: l’equilibrio tra carriera e vita privata

Melissa Satta ha anche riflettuto su come sia riuscita a bilanciare il successo lavorativo e la vita privata. “Il mio più grande successo personale è mio figlio Maddox. Non mi aspettavo di diventare mamma così giovane, ma è stata la gioia più grande della mia vita“.

Con una carriera che prosegue da oltre 20 anni e una relazione stabile con Carlo Beretta, Melissa sembra aver trovato la serenità che desiderava. I fan, però, continueranno a sperare in una futura espansione della famiglia.