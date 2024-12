Il concorrente di Ballando con le stelle cade dalle scale in diretta: paura in studio. Un altro infortunio? Ecco come sta.

Quella di quest’anno non è un’edizione fortunata del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Infatti, ad oggi sono stati tanti gli infortuni che hanno colpito non solo i concorrenti, ma anche gli stessi insegnanti.

L’ultimo colpo di scena è avvenuto proprio durante la puntata, al termine dell’esibizione, e la paura tra i telespettatori è stata grande. Scopriamo che cosa è successo.

Ballando con le stelle: il ruzzolone dei Cugini di Campagna

La puntata di sabato di Ballando con le stelle ha riservato emozioni forti non solo sulla pista da ballo, ma anche dietro le quinte. Protagonista di un momento divertente e inaspettato è stato uno dei cantanti dei Cugini di Campagna, che, dopo l’esibizione per il ripescaggio, è scivolato dalle scale.

Durante la serata, gli ex concorrenti si sono sfidati per guadagnare un posto in semifinale. Tuttavia, mentre il gruppo lasciava lo studio, uno dei membri è inciampato sui gradini, cadendo rovinosamente ma senza conseguenze fisiche.

Il video del momento è diventato rapidamente virale sui social. Nonostante l’imprevisto, il cantante si è subito rialzato con il sorriso, dimostrando grande spirito e autoironia.

I momenti salienti della puntata

La puntata non è stata priva di altre sorprese. Bianca Guaccero ha emozionato il pubblico dedicando una coreografia alla figlia, mentre Selvaggia Lucarelli ha acceso il dibattito con critiche pungenti rivolte a Sonia Bruganelli e Angelo Madonia.

La gara di ripescaggio ha visto il trionfo di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, ma il “ruzzolone” dei Cugini di Campagna è stato il vero protagonista social della serata.

Il web si è scatenato con commenti ironici e solidali. Molti spettatori hanno apprezzato il lato umano e spensierato dell’accaduto.

La prossima puntata promette nuove emozioni, ma difficilmente dimenticheremo l’incidente di sabato sera!