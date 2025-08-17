Frasi di Mogol, tratte dalle canzoni più belle e dalle interviste

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle di Mogol, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste che ha rilasciato negli anni.

Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha contribuito a scrivere buona parte della storia della musica italiana. Nel corso della sua carriera ha scritto più di 1500 canzoni, che diventano quasi 5000 se si considerano gli arrangiamenti. Vi presentiamo una raccolta di sue frasi, tratte sia dai brani più belli che dalle interviste.

Le frasi trarre dalle canzoni più belle di Mogol

Classe 1936, Mogol è uno dei più grandi parolieri della musica italiana. E’ stato lui a comporre alcune delle canzoni più belle dell’intero panorama discografico italiano, cantate da artisti che si possono considerare il vanto del Belpaese: da Lucio Battisti a Mina, passando per Adriano Celentano. Parliamo di brani indimenticabili che, nonostante siano passati anni e anni dall’uscita, continuano ad essere quotidianamente trasmessi dalle maggiori emittenti radiofoniche.

Di seguito, vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dalle canzoni più belle scritte da Mogol:

Che anno è, che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani come vedi non tremano più e ho nell’anima, in fondo all’anima, cieli immensi e immenso amore e poi ancora, ancora amore, amor per te. (I giardini di marzo)

Anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te non faro’ niente per riportarla da me. (Riderà)

Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d’esser preso per mano, che ne sai. (Pensieri e parole)

Ti stai sbagliando, chi hai visto non è, non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c’era un uomo, poi, no, non può essere lei. (Non è Francesca)

Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare. (Emozioni)

Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi, le tue calzette rosse. E l’innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. (La canzone del sole)

In un mondo che, prigioniero è, respiriamo liberi io e te. (Il mio canto libero)

Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. (Insieme)

Non sarà un’avventura, non può essere soltanto una primavera, questo amore non e’ una stella che al mattino se ne va oh no no no no no no. (Un’avventura)

Cosa sono ora io? Cosa sono, mio Dio? Resta poco di me. Io che parlo con te, io che parlo con te di Anna, Anna. Voglio Anna. (Anna)

Oro oro oro, un diamante per un sì. Oro oro oro, per averti così, distesa pura ma tu ci stai. (Oro)

Essere una donna non vuol dire riempire solo una minigonna. (Essere una donna)

Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amor. (Acqua azzurra acqua chiara)

Ho visto un uomo che moriva per amore, ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai, ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuor. (Dieci Ragazze)

Mediterraneo da soffrire sotto il sole. Mediterraneo per morire, siedi qui e lasciati andar così. (Mediterraneo)

Non voglio pensar, ma poi ti penso. Apro gli occhi e ti penso ed ho in mente te. (Io ho in mente te)

Io non so parlar d’amore, l’emozione non ha voce, e mi manca un po’ il respiro, se ci sei c’è troppa luce. (L’emozione non ha voce)

Mi ritorni in mente bella come sei, forse ancor di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tu ora sei. (Mi ritorni in mente)

Ormai, è finita, è finita tra di noi, ma forse un po’ della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. (A chi)

Frasi di Giulio Rapetti tratte dalle interviste

Non soltanto per le belle canzoni, Mogol è passato alla storia anche per alcuni aneddoti o pensieri che ha reso pubblici durante le interviste. Di seguito, una raccolta di frasi che meritano di essere ricordate: