Perché si dice “avere un diavolo per capello”: origine e quando si usa

Perché si dice “avere un diavolo per capello”: un’espressione colorita per descrivere una rabbia incontenibile.

Vi è mai capitato di utilizzare l’espressione “avere un diavolo per capello“? Si tratta di un modo di dire comune nel linguaggio quotidiano che evoca un’immagine molto suggestiva. Proprio come “perdere le staffe” , anche questa è una frase idiomatica a cui si ricorre descrive uno stato d’animo di estrema irritazione o rabbia. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul perchè si dice così!

Origine : dall’italiano

: dall’italiano Quando si usa: per descrivere qualcuno che si arrabbia o si irrita facilmente

Avere un diavolo per capello: l’origine

Non ci sono certezze in merito all’origine della locuzione “avere un diavolo per capello“. Tuttavia, secondo alcune fonti questo simpatico modo di dire potrebbe affondare le sue radici in antiche credenze popolari. Il diavolo, infatti, è il simbolo del male e della tentazione ed è spesso associato a comportamenti irrazionali e collerici.

Immaginare di avere un diavolo per ogni capello enfatizza l’idea di una rabbia così intensa da essere fuori controllo, come se una moltitudine di demoni stesse agitando la mente della persona arrabbiata. Questa immagine vivida e iperbolica serve a sottolineare l’intensità dell’emozione provata.

L’uso moderno del detto

Nel linguaggio quotidiano, “avere un diavolo per capello” è un modo efficace e colorito per esprimere uno stato di forte irritazione o malumore. È spesso utilizzato in contesti informali per descrivere situazioni in cui una persona è particolarmente nervosa o arrabbiata. Ad esempio, si potrebbe dire: “Oggi ho un diavolo per capello, tutto sta andando storto!“.

L’espressione è entrata a far parte del patrimonio linguistico italiano, arricchendo la lingua con una metafora potente e facilmente comprensibile. In conclusione, si tratta di una frase idiomatica che attraverso un’immagine forte e suggestiva riesce a comunicare efficacemente uno stato di rabbia intensa, rendendo il linguaggio più espressivo e vivace.