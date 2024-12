L’annuncio che nessuno si aspettava: Sonia Bruganelli tornerà al Grande Fratello! Riprenderà il suo posto di opinionista? I rumors.

Un annuncio inaspettato ha sconvolto i fan del Grande Fratello: Sonia Bruganelli farà il suo ritorno nella puntata di lunedì 16 dicembre. Tornerà ad essere una presenza fissa del programma o sarà una semplice ospite per una serata? Riprenderà il suo ruolo da opinionista spodestando l’ultima arrivata Beatrice Luzzi?

Sul web le teorie si rincorrono e la notizia sta già facendo il giro dei social. Ma scopriamo tutti i dettagli e le indiscrezioni.

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello

Durante una diretta Instagram, Sonia Bruganelli ha spiazzato i suoi follower con un’affermazione che ha subito attirato l’attenzione.

Un utente, infatti, le ha chiesto se avrebbe partecipato alla nuova edizione del Grande Fratello, e Sonia ha risposto senza indugi: “Eh infatti lunedì ci vado“.

Sonia Bruganelli

La frase ha lasciato tutti a bocca aperta, ma subito dopo Sonia ha aggiunto, scherzando: “No, vado a trovare“. La sua risposta ha creato un’atmosfera di suspense, facendo pensare che il ritorno della Bruganelli al GF possa essere qualcosa di diverso da un’apparizione come ospite.

Non è ancora chiaro in quale veste Sonia Bruganelli si presenterà al Grande Fratello. Potrebbe trattarsi di una semplice visita da ospite, o magari un ritorno in qualità di opinionista. Quello che è certo è che la Bruganelli sarà presente nella puntata di lunedì 16 dicembre, e i fan del reality sono pronti a scoprire cosa accadrà.

Sonia Bruganelli e il tifo per Ballando con le Stelle

Nel frattempo, Sonia Bruganelli ha condiviso anche le sue preferenze per l’edizione in corso di Ballando con le Stelle.

Nonostante non sia riuscita a superare il ripescaggio, Sonia ha svelato i suoi beniamini, tra cui Tommaso e Sofia, che ha dichiarato essere la sua coppia preferita. Chi sarà la coppia vincitrice? In attesa di scoprirlo, i fan continueranno a seguire con interesse le sue apparizioni in televisione.