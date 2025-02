Diletta Leotta alla Maldive per un periodo di relax: la conduttrice DAZN ha dato spettacolo in bikini e il suo soggiorno è di lusso…

Le rivelazioni interessanti sulla sua vita di tutti i giorni con Loris Karius sono passate in secondo piano in queste ore. Diletta Leotta, infatti, si è presa la scena direttamente dalla Maldive dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in relax. La donna ha incantato tutti con una serie di bikini mozzafiato e ha attirato l’attenzione anche per il resort di lusso nel quale soggiorna, con un costo a notte molto elevato.

Diletta Leotta, le foto in bikini alle Maldive

La celebre conduttrice sportiva Diletta Leotta ha scelto le incantevoli Maldive per concedersi una pausa di relax insieme ad alcuni amici. Attraverso i suoi profili social, il volto DAZN ha condiviso con i fan scorci paradisiaci: acque cristalline, spiagge di sabbia bianca e lussureggianti paesaggi tropicali. In uno dei suoi messaggi social, ha esclamato: “Benvenuti in paradiso”.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

Durante il soggiorno, la conduttrice ha sfoggiato una serie di bikini mozzafiato, tra cui un due pezzi giallo e nero con laccetti, e un costume nero minimalista. La Leotta si è mostrata mentre si godeva tuffi rinfrescanti, momenti di lettura e bagni in piscina, regalando ai suoi followers scatti che esaltano la sua forma fisica impeccabile che ha generato moltissimi commenti positivi e piccanti dei seguaci.

Il soggiorno di lusso: il costo

Per questa vacanza da sogno, la bella Diletta ha scelto l’esclusivo Emerald Faarufushi Resort & Spa, situato nell’atollo di Raa. Questo lussuoso resort a cinque stelle offre un’esperienza all-inclusive deluxe, con ville indipendenti dotate di piscine private e accesso diretto alla spiaggia o alla laguna. Il costo di una notte in questo paradiso terrestre, stando alle informazioni trovate in rete, dovrebbe superare i 3.000 euro, rendendolo una meta riservata a pochi fortunati.