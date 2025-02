Alfonso Signorini, commento “biricchino” sui cantanti a petto nudo a Sanremo

Anche Alfonso Signorini ha detto la sua su Sanremo 2025, o meglio, su alcuni cantanti che hanno preso parte alla kermesse musicale.

Dopo essersi commosso nel corso della recente diretta del GF, Alfonso Signorini torna a far parlare di sè ma per ragioni ben diverse. Il noto conduttore del reality show di Canale 5, infatti, tramite le pagine del settimanale Chi ha risposto ad una domanda di una lettrice a proposito del Festival di Sanremo 2025 ed in particolare sulla moda, da parte di certi cantanti uomini, di mostrarsi quasi a petto nudo.

Alfonso Signorini, la domanda sui cantanti a petto nudo a Sanremo

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso con la vittoria di Olly. Oltre al giovane artista, a colpire sono stati anche altri cantanti uomini ma più che per le canzoni per i loro outfit, spesso estremizzati e piuttosto “spogli”. Tramite le pagine di Chi, infatti, una lettrice del settimanale ha chiesto un commento ad Alfonso Signorini sull’argomento.

“Ha visto al Festival di Sanremo quanti artisti a petto nudo? Se non li ha visti, glielo dico io: tanti! È la nuova moda acchiappavoti?”, ha domandato la lettrice del settimanale. E ancora: “Li ho guardati volentieri, eh, bei ragazzi muscolosi e depilati, perché no? Però mi sono anche detta: mi piacevano anche le loro canzoni? Sarò sincera: così così. Il ragazzo a petto nudo è la nuova ‘starlette’ vestita da sex bomb?”.

La risposta “piccante”

In questo senso, la replica di Signorini non si è fatta attendere: “Quest’anno più che Sanremo sembrava il casting Baywatch! Il solito vecchio trucco della distrazione di massa: se la canzone non colpisce lo fanno gli addominali“, ha detto il conduttore del GF. Successivamente, per non far mancare il suo lato più glamour, ecco anche un bizzarro confronto. “Una volta c’era Belen, con la sua farfallina, oggi abbiamo bicipiti e la collana di Tony Effe. Il successivo step è: per il prossimo Festival di Sanremo cosa si inventeranno?”.