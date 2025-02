Clizia Incorvaia, emozionante dedica per il compleanno del figlio

Un momento speciale in casa di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il figlio Gabriele festeggia 3 anni di vita. La dedica social.

Da una parte la situazione delicata di Eleonora Giorgi, ricoverata in una clinica, dall’altra il sorriso e la gioia per il compleanno del piccolo Gabriele, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Proprio mamma Clizia ha voluto dedicare al sui bebè un bellissimo e tenero messaggio con tanto di piccola clip postata su Instagram.

Situazione delicata in famiglia per Eleonora Giorgi

Sono ore di grande apprensione in casa di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro per le condizioni di salute di Eleonora Giorgi. La nota attrice, madre di Paolo, infatti, sta combattendo da tempo contro un brutto male e attualmente si trova ricoverata in una clinica dove è sottoposta alla terapia del dolore al fine di evitare la sofferenza causata dalla malattia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – www.donnaglamour.it

La stessa attrice ha spiegato la sua situazione al Corriere della Sera aggiornando tutti sulla sua routine: “Tre cicli di terapie, dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Poi il silenzio. Mi ha fatto compagnia Sanremo e ringrazio Bianca Balti per avermi ricordata. Le auguro di guarire presto, fa male vedere una donna giovane soffrire”, ha detto la Giorgi.

Il sorriso e la dedica di Clizia Incorvaia per il figlio

In questo clima di tristezza, come anticipato, la Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono trovati a dover trovare la forza di festeggiare il compleanno del piccolo Gabriele, sicuramente una luce e una speranza di vita per tutta la famiglia. Il piccolo, oggi, ha festeggiato i suoi primi 3 anni e mamma Clizia ha scelto di omaggiarlo con un pensiero dolcissimo accompagnato da una piccola clip condivisa su Instagram: “Auguri piccolo, oggi compi 3 anni. La tua famiglia ti ama tanto e ti augura una vita sempre piena di amore”, le sue parole.