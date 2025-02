Flavia Vento diventa cantante con le canzoni di Fedez e Marcella Bella: il video virale

Tutti cantano Sanremo, persino Flavia Vento che ha provato ad intonare i brani di Marcella Bella e Fedez ma il risultato è stato negativo.

Ci risiamo. Dopo l’esibizione assurda sulle note di Tropicana, Flavia Vento ha provato a fare il bis, questa volta cantando le canzoni di Sanremo 2025. La soubrette, ospite de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, ha tentato di fare le cover ai brani di Marcella Bella e di Fedez. Il risultato? Decisamente negativo ma, allo stesso tempo, virale…

Flavia Vento “canta” le canzoni di Sanremo

Nella recente puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Flavia Vento si è esibita in cover di brani di Marcella Bella e Fedez, quelli portati dai due artisti al Festival di Sanremo 2025. Le due performance della soubrette, però, ha suscitato numerose critiche, con molti spettatori che le hanno giudicate insoddisfacenti.

Flavia Vento – www.donnaglamour.it

Esattamente come capitato in passato, infatti, la Vento non ha dato modo di farle i complimenti per le sue esibizioni durante la trasmissione condotta da Caterina Balivo. Al netto dell’aiuto ricevuto dalla partecipazione del Maestro Antonio Mezzancella al pianoforte, infatti, la donna non è stata all’altezza suscitando tantissime critiche.

Il video e le reazioni

La Vento, purtroppo per lei, ha stonato in diversi passaggi delle canzoni e, per quanto riguarda la parte del rap nella canzone di Fedez, non è stata proprio in grado di portarla a termine. In questo senso, sebbene la stessa donna abbia preso tutto con ironia, ci sono state diverse critiche, sia in studio, dove i presenti hanno riso e si sono disperati, sia sui social dove in molti si sono domandati come mai la soubrette continua a mettersi a fare queste brutte figure. “Ma perché queste cose? Non si vergogna?”, si legge sotto al post della trasmissione. “Ma basta”, ha chiesto un altro utente.