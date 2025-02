Alessia Marcuzzi criticata: Elisabetta Canalis prende posizione e si sfoga

Dopo il Festival di Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi ha ricevuto diverse critiche. La sua amica Elisabetta Canalis l’ha difesa pubblicamente.

Il Festival di Sanremo 2025 l’ha vista protagonista alla co-conduzione. Grande ironia e femminilità, però, non sono bastati ad Alessia Marcuzzi per convincere tutti i telespettatori e utenti social. In questo senso, una parte del mondo del web ha commentato aspramente la “prestazione” della presentatrice sul palco dell’Ariston. Un qualcosa che ha generato anche la difesa di Elisabetta Canalis che, invece, aveva fatto i complimenti alla sua amica.

Alessia Marcuzzi e le critiche per Sanremo 2025

Durante e dopo il Festival di Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi ha visto la sua “performance” essere soggetta a tanti pareri. Molti di questi, va detto, sono stati positivi ma altrettanti sono stati, invece, l’esatto opposto. L’atteggiamento ironico della donna, ad alcuni, è sembrato infantile e eccessivo per un evento come quello dell’Ariston.

In questo senso ha stonato il commento positivo di Elisabetta Canalis che ha sostenuto, invece, la sua amica con un grande complimento: “Devi condurre un’edizione intera, lo dico da sempre”. Frase che, però, ha visto tantissimi utenti andarle contro e ribadire, invece, i pensieri negativi verso la Marcuzzi. Proprio per questo, l’ex Velina ha scelto di rispondere a tono.

Elisabetta Canalis replica agli haters

“La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi”, ha detto la Canalis nei commenti ad un post della Marcuzzi dove, appunto, avevano parlato gli haters. “Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri. Alessia è non brava, di più, e lo dico da spettatrice, se c’è lei in un programma io lo guardo volentieri perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità ed istituzionalità lei alleggerisce tutto”.