Carlo Conti, la confessione sulla nipote malata e l’esempio di Bianca Balti

Il conduttore Rai, Carlo Conti, reduce dal Festival di Sanremo 2025, ha raccontato il momento difficile in famiglia per sua nipote.

Il successo al Festival di Sanremo 2025 ma anche una promessa importante verso la kermesse del 2026. Carlo Conti è tornato a parlare a tuttotondo soffermandosi anche su temi delicati che riguardano la sua famiglia. Intervistato da Chi, il presentatore ha ammesso una problematica di salute che ha colpito la nipote e che fa riferimento anche alla partecipazione di Bianca Balti all’evento dell’Ariston.

Carlo Conti, l’orgoglio dopo Sanremo 2025

Dopo aver portato il Festival di Sanremo 2025 a grandi record, Carlo Conti ha deciso di fare un bilancio della kermesse e della sua esperienza. Tra le varie interviste, il conduttore è stato ospite di Bruno vespa a ‘Cinque Minuti’ su Rai 1. “Io normalizzatore? Delle volte la normalità è la vera rivoluzione: non credo di aver normalizzato niente, ma solo di aver fatto un festival con buone canzoni, il tempo ce lo dirà”, ha detto.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Conti è quindi tornato a commentare la definizione di “normalizzatore” che gli è stata attribuita per le sue scelte di stile durante la kermesse. E in vista dell’evento del 2026, quando farà il bis, il presentatore ha fatto ironia. Rispondendo ad una domanda se sarà alla direzione artistica e alla conduzione o solo in una delle due, Conti ha replicato: “Sarà un problema di chi ci sarà, ah già sono io (ride ndr)”.

La confessione sulla malattia della nipote

Di ben altro spessore e argomenti, invece, le parole di Conti nel corso di una intervista a Chi. Parlando della presenza di Bianca Balti a Sanremo e del suo messaggio in merito alla battaglia contro il tumore, il presentatore ha svelato: “Bianca senza dire niente, senza discorsi o monologhi, ha dato un esempio. Tante donne, soltanto vedendola, hanno ricevuto una forza incredibile, ed è stato un esempio e una lezione anche per tanti uomini”.

Da qui la rivelazione molto intima e personale legata alla sua famiglia ed in particolare a sua nipote. Conti, infatti, ha aggiunto: “Lo dico per certo: ho una nipote che sta facendo lo stesso percorso e mi ha mandato un messaggio in cui parlava della forza che le ha trasmesso Bianca”, ha ammesso il presentatore con grande onestà.