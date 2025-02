Carlo Conti inizia a lavorare a Sanremo 2026: “Finirà ancora prima, da giugno inizio l’ascolto delle canzoni”.

Il Festival di Sanremo 2025 è finito da meno di una settimana ma Carlo Conti sta già pensando alla prossima edizione. Il direttore artistico, confermato anche per l’anno prossimo, festeggia i numeri da record collezionati quest’anno ma pensa già al futuro e ai miglioramenti che vuole apportare a Sanremo 2026.

Conti, infatti, ha già anticipato la sua volontà di rendere il Festival ancora più veloce. Ma scopriamo quali sono i programmi del conduttore televisivo nella preparazione del prossimo Festival.

Sanremo 2026 sarà ancora più rapido

Uno degli elementi distintivi del Sanremo di Conti è stata la velocità. Anche per il 2026, il direttore artistico ha ribadito che il festival rispetterà un ritmo serrato, cercando di concludersi ancora prima dell’edizione appena passata. L’obiettivo? Evitare che le serate si protraggano fino a tarda notte, senza sacrificare la qualità dello spettacolo.

Sulla velocità della programmazione, Conti ha rivelato: “Sembrava che la più grande preoccupazione fosse quella di non andare a letto tardi, poi è stato detto che correvo troppo, non si può fare contenti tutti. Ma questo è il mio ritmo. In ogni programma di prime time, a parte Sanremo, non finisco mai dopo la mezzanotte, non rincorro lo share“.

Carlo Conti al Teatro Ariston per il 75° Festival di Sanremo 2025, 12 febbraio, Sanremo, Italia – www.donnaglamour.it

Intervistato dal settimanale Chi, Conti ha dichiarato: “Il Festival lo vedo così da quando l’ho fatto per la prima volta. Ognuno ci mette il proprio tocco, ma il Festival che vediamo oggi è quello che ha inventato Pippo Baudo. Sì, “l’ha inventato lui““.

La selezione delle canzoni per Sanremo 2026

Carlo Conti ha annunciato che l’ascolto dei brani per Sanremo 2026 inizierà già a giugno. La sua intenzione è quella di continuare a dare spazio alla musica italiana contemporanea, includendo giovani artisti e generi più freschi, senza perdere di vista l’essenza del festival.

Dopo il successo della formula con più ospiti e amici sul palco, Conti ha anticipato che manterrà questa impostazione. Anche per il 2026, il festival vedrà la presenza di numerosi volti noti che accompagneranno il conduttore durante le cinque serate.

“L’idea è di avere tanti amici sul palco, l’anno prossimo farò la stessa cosa” ha annunciato il direttore artistico.