A$AP Rocky è stato assolto dalle accuse di sparatoria. Dopo la sentenza, l’abbraccio emozionante con Rihanna.

Il famoso rapper americano A$AP Rocky è stato al centro di una controversa vicenda legale: era accusato di aver sparato un suo ex amico nel 2021. Nei giorni scorsi si è tenuto il processo che è giunto a una conclusione: A$AP Rocky è stato assolto.

La giuria di Los Angeles ha deliberato per circa tre ore prima di emettere il verdetto di non colpevolezza. Se fosse stato condannato, il rapper avrebbe potuto affrontare una pena fino a 24 anni di carcere.

Alla lettura della sentenza, A$AP Rocky ha espresso la sua gratitudine ai giurati dichiarando: “Mi avete salvato la vita“.

A$AP Rocky: il sostegno di Rihanna e l’abbraccio liberatorio

Durante tutto il processo, Rihanna, sua compagna e madre dei suoi due figli, è stata al suo fianco, affrontando insieme a lui la pressione mediatica. Al momento dell’assoluzione, il rapper si è lanciato tra le braccia della cantante in un gesto liberatorio ed emozionante, accolto con applausi dai presenti in aula.

Qui il video del momento della sentenza.

Asap rocky jumps and hugs Rihanna after being found not guilty pic.twitter.com/Cg1SpkvsDx — f⌖ (@ohfold) February 19, 2025

Anche la famiglia di A$AP Rocky era in tribunale per assistere al verdetto e ha mostrato grande commozione per l’esito positivo del processo.

Le accuse contro A$AP Rocky e la sua difesa

Secondo l’accusa, il litigio tra Rocky e Relli sarebbe degenerato fino a una sparatoria, con due colpi esplosi da Rocky che avrebbero sfiorato la mano della presunta vittima. Tuttavia, la difesa ha sempre sostenuto che il rapper avrebbe sparato solo colpi a salve per proteggere un membro della sua troupe durante una discussione.

A$AP Rocky aveva rifiutato un patteggiamento che prevedeva sei mesi di carcere, scegliendo di affrontare il processo per dimostrare la sua innocenza. Il verdetto della giuria ha confermato la sua versione dei fatti, ponendo fine a una lunga battaglia legale.