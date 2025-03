Svolta nel trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne: Maria De Filippi è intervenuta per spiegare alcune cose relative all’opinionista.

Continua il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne che l’ha vista da poco partire alla volta di Parigi con un cavaliere. Peccato che, al netto delle ottime sensazioni, a quanto pare, ci siano delle informazioni contrastanti relativamente al percorso della famosa opinionista. Tutto sarebbe stato chiarito nel corso della recente puntata andata in onda del dating show con Maria De Filippi che ha fatto la “voce grossa”.

Uomini e Donne, il trono di Tina e il gesto di Angelo

Nelle scorse settimane, Tina Cipollari si era ritrovata ad avere due corteggiatori nel suo trono: Cosimo e Angelo. A destare particolare attenzione è stato proprio Angelo che ha confessato di aver scritto ad una dama del parterre femminile presente. Una situazione che ha sorpreso lo studio e, ovviamente, anche la Cipollari stessa.

Tina Cipollari primo piano ospite a Belve – www.donnaglamour.it

Non è dato sapere esattamente come mai Angelo abbia scritto alla dama del trono over, anche perché successivamente ha voluto leggere una lettera che lui stesso aveva compilato per la Cipollari, a conferma del fatto che la volesse corteggiare. Tale situazione ha destabilizzato le persone in studio e ha obbligato Maria De Filippi ad intervenire facendo, uan volta per tutte, chiarezza sul trono dell’opinionista.

Angelo, il pretendente di Tina, ha contattato Morena… #UominieDonne pic.twitter.com/vKQ7CkRsKU — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 3, 2025

Maria De Filippi fa chiarezza sul trono dell’opinionista

A seguito della questione con Angelo, la De Filippi si è trovata a dover chiarire alcune cose in merito al trono della Cipollari. “Io spero si sia capito da casa che il trono di Tina è un gioco”, ha detto la Queen di Mediaset. “Quando dico che è un gioco è per farti capire che quando Tina dice ‘chi se ne frega’, vuole dire che non ci sono in gioco i sentimenti”.

Le frasi della conduttrice hanno quindi spalacato gli occhi ai telespettatori riguardo le vere intenzioni del trono di Tina a Uomini e Donne. In questa ottica, in molti sono rimasti delusi: “Ma quindi è solo per finta il trono?”, ha domandato uno perplesso. “Ma tutto finto quindi non serve a nulla?”, ha commentato un altro fan del programma rimasto deluso. A quanto pare, quindi, la verità è che il trono di Tina è fatto “solo” per animare un po’ la dinamiche del dating show. Almeno fino ad eventuali prossime novità…