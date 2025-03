“Nel bagno del camerino”: Stefano De Martino e il retroscena su Belen

A ‘Che Tempo Che Fa’ con Fabio Fazio, ecco Stefano De Martino svelare un retroscena inedito che riguarda Belen Rodriguez.

Non solo la confessione su Sanremo: Stefano De Martino ha fatto parlare di sé nelle ultime ore intervenendo come ospite a ‘Che Tempo Che Fa’, anche durante le particolari fasi del “tavolo”, momento sempre della trasmissione di Fabio Fazio con tanti altri personaggi famosi chiamati a discutere di svariati temi. Il giovane presentatore napoletano ha svelato un retroscena che riguarda anche Belen Rodriguez.

De Martino-Mara Maionchi-Fazio: la gag al “tavolo”

La presenza di Stefano De Martino a ‘Che Tempo Che Fa’ con Fabio Fazio ha dato modo alla trasmissione di avere quel guizzo in più del solito. Curiose le parole del giovane presentatore su svariati temi. In particolare, a far sorridere, un siparietto che si è andato a creare al “tavolo” non solo con Fazio ma pure con Mara Maionchi.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

La donna e De Martino si conoscono da tempo e, a quanto pare, nei camerini della Maionchi sarebbe accaduto qualcosa di molto curioso che ha visto coinvolto il napoletano e la sua ex moglie, Belen Rodriguez. A svelare il retroscena dando vita ad un simpaticissima gag, è stato Fabio Fazio con annessa conferma del buon Stefano.

Stefano De Martino e il bacio a Belen in camerino

Fazio ha spiegato, senza giri di parole, che De Martino, ai tempi di Amici, diede il primo bacio a Belen Rodriguez, colei che sarebbe diventata sua moglie e madre di suo figlio Santiago, nel bagno del camerino di Mara Maionchi. Una versione confermata dal diretto interessato. “Io e Mara Maionchi ci conosciamo da tanto tempo e del suo camerino ho un bel ricordo perché nel bagno che c’era all’interno ho dato il primo bacio a una persona che sarebbe diventata molto importante nella mia vita”, ha dichiarato De Martino ribadendo le parole di Fazio che, come detto, aveva anticipato la questione che, fino ad oggi, non era nota o comunque era conosciuta forse a pochissimi.